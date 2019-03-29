Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный графикRT на русском вчера в 21:16
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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с чего всё началось
В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».Известиявчера в 17:01
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