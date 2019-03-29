Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный графикRT на русском вчера в 21:16

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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с чего всё началось

Стресс раз отмерь: за эмоциональные нагрузки могут начать доплачивать

В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ

РИА Новости02:48

В России могут ввести дополнительные выплаты за стресс на работе

РЕН ТВ02:53

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

RT на русскомвчера в 21:16

Минтруд предложил доплачивать россиянам за эмоциональные нагрузки и неудобный график работы

URA.Ruвчера в 19:42

Сотрудникам в РФ предлагают доплачивать за эмоциональные нагрузки

ФАНвчера в 16:03

Стресс раз отмерь: за эмоциональные нагрузки могут начать доплачивать

Известиявчера в 17:01

Минтруд предлагает доплачивать работникам за нагрузки и неудобный график

REGNUMвчера в 14:56
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Экономика

С 1 апреля вырастут пенсии, а кредиты станут менее доступными

С 1 апреля в России повышаются пенсии, и ужесточаются требования к оценке риска потребительских кредитов.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Егор Крид прояснил ситуацию со своим уходом из Black Star

Недавно в Сети появились слухи об уходе исполнителя Егора Крида из лейбла Black Star.
Обновлено в 04:59
Технологии

В России создали нейросеть, которая составляет резюме по фото

В России создали первую нейросеть, которая может составить резюме соискателя, используя только его фотографию.
Обновлено в 04:57
Авто

В России стартовали продажи новой Honda Pilot

Обновлено в 01:12
Происшествия

Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции

Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Политика

Украина укрепила границу с Крымом

24 марта помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что страна усилила меры безопасности на границе с Россией в преддверии выборов главы государства.
Обновлено в 00:29
Экономика

Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»

Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

Минобороны показало применение спецназом галлюциногенного оружия

На одном из этапов учений было показано, как штурмовые саперы захватывают здание с засевшими внутри боевиками.
Обновлено в 04:31
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и оскорблении госсимволов

В России вступили в силу законы о борьбе с фейковыми новостями, а также об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта.
Обновлено в 03:16
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Экономика

Первая серия Богучанского алюминиевого завода введена в эксплуатацию

Обновлено в 04:14
Политика

Пентагон сообщил, сколько денег США потратили на армию Украины

С 2014 года США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пэхон.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Сына мэра Назрани ранили при нападении на администрацию города

В Назрани неизвестные проникли в здание администрации города и ранили из травматических пистолетов трех человек.
Обновлено в 04:43
Экономика

Работники смогут сами выбрать банк для перечисления зарплаты

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые дают работнику право самостоятельно выбрать кредитную организацию для перечисления зарплаты.
Обновлено в 02:52
Хоккей

Леонтьев назвал «детским садом» обсуждение поцелуя Сечина и Тимченко

Хоккеисты ЦСКА (генеральный партнёр клуба «Роснефть») победили СКА со счетом 2:1. Геннадий Тимченко занимает пост председателя совета директоров Континентальной хоккейной лиги и президента СКА.
Обновлено в 04:22
Здоровье

В Новосибирской области открыли четыре кабинета для ВИЧ-инфицированных

В Новосибирской области на базе ГБУЗ НСО «Бердская Центральная городская больница», ГБУЗ НСО «Искитимская Центральная Городская больница», ГБУЗ НСО «Красноозерская Центральная районная больница» и ГБУЗ НСО «Куйбышевская Центральная районная больница» открыли четыре кабинета, где будут наблюдаться пациенты с ВИЧ-положительным статусом.
Обновлено в 04:23
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Экономика

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:03
Космос

Бесплатные лекции по астрофизике проведут в Иркутском планетарии

Занятия состоятся 2 и 4 апреля в полвосьмого вечера.
Обновлено 27 марта в 17:50
Политика

Трамп раскритиковал обвиняющих его в сговоре с Россией демократов

Американский президент Дональд Трамп подверг критике демократов, продолжающих обвинять его в сговоре с Россией.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Политика

Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова

Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Москве актрису Елену Корикову обокрали в торговом центре

Актриса Елена Корикова заявила в полицию, что на парковке в зоне разгрузки «Икеа» кто-то украл кошелек с документами и банковскими картами, лежащий на переднем пассажирском сидении, из ее автомобиля «Мини Купер».
Обновлено в 04:09
Политика

Президент Киргизии подарил Путину орловского скакуна и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков преподнес российскому коллеге орловского скакуна и собаку местной породы тайган — ее также называют киргизской борзой.
Обновлено вчера в 08:24
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Делавший селфи мужчина сорвался с обрыва Большого Каньона

Обновлено в 05:06
Экономика

ЦБ отозвал ряд лицензий у страховой компании «Ангара»

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Ангара", говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 04:53
Спорт

Доходы СБР в 2019 году составят 128 миллионов рублей

Расходы СБР в этом году составят 116,24 миллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Сбежавший из части в Тверской области солдат найден мертвым

Обновлено в 02:55
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