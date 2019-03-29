В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный графикRT на русском вчера в 21:16

В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».

с чего всё началось

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

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