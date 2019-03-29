Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный графикRT на русском вчера в 21:16

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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с чего всё началось

Стресс раз отмерь: за эмоциональные нагрузки могут начать доплачивать

В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали предложение Минтруда доплачивать россиянам за неудобный график

RT на русском06:20

СЖР поддержит идею «доплачивать за вредность» журналистам

Life.ru05:32

Минтруд предложил доплачивать россиянам за неудобный график, пишут СМИ

РИА Новости02:48

В России могут ввести дополнительные выплаты за стресс на работе

РЕН ТВ02:53

Сотрудникам в РФ предлагают доплачивать за эмоциональные нагрузки

ФАНвчера в 16:03

Стресс раз отмерь: за эмоциональные нагрузки могут начать доплачивать

Известиявчера в 17:01

Минтруд предлагает доплачивать работникам за нагрузки и неудобный график

REGNUMвчера в 14:56
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Экономика

Чистая прибыль «Россетей» увеличилась на 2,9% — до 238,6 млрд рублей

Чистая прибыль компании «Россети» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году выросла на 2,9% и составила 124,7 млрд рублей против 121,2 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:52
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью с новорожденным ребенком

Обновлено в 03:45
Общество

«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания

Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 20:33
Политика

Политик Дмитрий Гудков подал в суд на сенатора Андрея Клишаса

Председатель «Партии перемен» утверждает, что закон о неуважении к власти нарушает права россиян.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Обновлено в 02:13
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» Зеленского

Обновлено в 04:33
Политика

В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту

Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.
Обновлено в 05:34
Политика

Порошенко заявил, что Коломойский мстит Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что владелец телеканала «1+1» бизнесмен Игорь Коломойский распространяет лживую информацию о нём с целью отомстить государству за национализацию ПриватБанка, которая состоялась в 2016 году.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Петербурге грабители напали на больницу

По словам сотрудников больницы, двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения, находящегося в Курортном районе Санкт-Петербурга, и похитили порядка 200 тысяч рублей.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

Обновлено в 02:48
Здоровье

Эксперт назвал идеальное время для уличной пробежки

Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Израильские выборы увеличивают риски войны в Газе

Ракета, которая была выпущена из Газы 25 марта, попала в израильский жилой дом.
Обновлено в 05:54
Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Авто

На перелицованный Geely Atlas наблюдается ажиотажный спрос

Автомобиль представляет собой перелицованную версию Geely Atlas, который доступен на российском рынке.
Обновлено в 05:13
Финансы

Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года

Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Футбол

Ван дер Варт: «Думаю, „Ливерпуль“ выиграет Лигу чемпионов»

«Ливерпуль» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграет против «Порту».
Обновлено в 04:00
Кино

Брать белых на главные роли отказался режиссер фильма «Мы»

Пока изменять себе Пил не планирует.
Обновлено в 06:45
Баскетбол

38 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» разгромить «Денвер»

Обновлено в 01:42
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о проблемах в мужском фигурном катании в России.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги

Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Помпео анонсировал новые меры НАТО против РФ

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые возможные меры против России из-за конфликта на Украине.
Обновлено 27 марта в 16:42
Происшествия

Экс-губернатор Ишаев доставлен в суд

Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие

Минобороны РФ объявило тендер на модернизацию штурмовиков Су-25

«Выполнение работ по ремонту с модернизацией самолетов типа Су-25 в вариант Су-25СМ3», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:38
Политика

Лавров назвал демонстрацией вседозволенности решение США по Голанам

Решение США признать суверенитет Израиля над оккупированными Голанскими высотами является сознательной демонстрацией вседозволенности.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Сбежавший из части контрактник найден мертвым

Обновлено в 02:59
Общество

Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц

Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 04:54
Происшествия

На Кубани нашли подростков, потушивших Вечный огонь

Обновлено в 06:42
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