В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работеГазета.Ru 03:10

В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».

с чего всё началось

Как отмечается, в ведомстве также планируют учитывать влияние неудобного графика на здоровье сотрудников. В данный момент ведется обсуждение этого вопроса. В материале говорится, что работодателей могут обязать учитывать эти параметры при оценке условий труда наряду с другими вредными факторами.

В Минтруде предложили доплачивать за стресс на работе

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