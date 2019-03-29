Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный графикRT на русском вчера в 21:16
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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с чего всё началось
В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».Известиявчера в 17:01
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Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу
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Обновлено вчера в 17:13
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ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
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Шоу-бизнес
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Режиссер и телеведущий Юлий Гусман перенес операцию на сердце.
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Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
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Соединённые Штаты никогда не отменят мероприятия запретительного характера в отношении Российской Федерации, поскольку их политика всегда была направлена именно на это, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Кино
Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США, Германии и ОАЭ
Российская военная драма "Спасти Ленинград" режиссера Алексея Козлова на 23-м международном кино- и телевизионном рынке Filmart (Hong Kong International Film&TV Market) была продана на территории Германии, Кореи, США, Канады, Великобритании, Чехии, Словакии и ОАЭ.
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Спорт
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Обновлено в 02:57
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Энергетика
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Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройплощадке ЖК «Шереметьевский»
В Бутырском районе столицы обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.
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Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
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