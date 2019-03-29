Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный графикRT на русском вчера в 21:16

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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с чего всё началось

Стресс раз отмерь: за эмоциональные нагрузки могут начать доплачивать

В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Сенатор назвал идею оценки нагрузок работников полезной

РИА Новости11:08

В профсоюзе «Учитель» поддержали инициативу Минтруда о доплатах за нагрузки

ФАН07:42

Стресс раз отмерь: за эмоциональные нагрузки могут начать доплачивать

Известиявчера в 17:01

Минтруд заявил, что идея о доплатах за эмоциональные нагрузки требует проработки

Life.ru07:04

В России могут ввести дополнительные выплаты за стресс на работе

РЕН ТВ02:53

Эксперт оценил предложение Минтруда доплачивать россиянам за неудобный график

RT на русском08:35

Минтруд предлагает доплачивать работникам за нагрузки и неудобный график

REGNUMвчера в 14:56
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Политика

Туск созовет экстренный саммит Евросовета по Brexit

Экстренный саммит Европейского совета по Brexit пройдет 10 апреля, заявил в пятницу, 29 марта, председатель совета Дональд Туск, после того как британский парламент в третий раз отклонил соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
Обновлено в 11:36
Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
Обновлено в 07:53
Политика

Порошенко призвал украинцев не голосовать за Путина

Обновлено в 10:28
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие

В Крыму отреагировали на заход в акваторию Черного моря кораблей НАТО

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала телеканалу RT заход в черноморскую акваторию боевых кораблей НАТО.
Обновлено в 11:22
Политика

Помпео уведомил Лаврова о второй волне санкций по делу Скрипалей

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что госсекретарь США Майкл Помпео уведомил главу МИД РФ Сергея Лаврова о намерении применить «вторую волну» антироссийских санкций по делу Скрипалей.
Обновлено в 11:48
Здоровье

В Дагестан поступят вертолеты с медоборудованием

Обновлено в 09:29
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Игры

На сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 появился первый постер игры

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 внезапно напомнили о себе, опубликовав на официальном сайте проекта первый полноценный (и очень стильный) арт, на котором изображен обычный вольный сталкер.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

«Нафтогаз» рассматривает план Б на случай приостановки транзита газа

В «Нафтогазе» обсуждают возможность полного прекращения транзита российского газа через Украину и готовят меры, которые призваны обеспечить энергетическую безопасность страны.
Обновлено в 10:05
Политика

Законы о недостоверных новостях и защите госсимволов вступили в силу

О защите госсимволов По второму закону - о борьбе с оскорблением госсимволов и госинститутов - будет блокироваться информация, "выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
Обновлено вчера в 17:13
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Юлию Гусману сделали операцию на сердце

Режиссер и телеведущий Юлий Гусман перенес операцию на сердце.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

Обновлено в 12:32
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Политика

Медведев: США не отменят санкции против России

Соединённые Штаты никогда не отменят мероприятия запретительного характера в отношении Российской Федерации, поскольку их политика всегда была направлена именно на это, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес

Кети Топурия рассказала о причинах расставания с Гуфом

Еще в конце прошлого года стало известно о расставании певицы Кети Топурия и репера Гуфа.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Автоматизированную линию сборки самолетов Ил-76МД-90А запустят летом

Монтаж самой крупной в России автоматизированной поточной линии сборки самолетов был начат на предприятии "Авиастар-СП" в ноябре прошлого года.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»

Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Кино

Российский фильм «Спасти Ленинград» покажут в США, Германии и ОАЭ

Российская военная драма "Спасти Ленинград" режиссера Алексея Козлова на 23-м международном кино- и телевизионном рынке Filmart (Hong Kong International Film&TV Market) была продана на территории Германии, Кореи, США, Канады, Великобритании, Чехии, Словакии и ОАЭ.
Обновлено в 12:54
Спорт

Опубликовано фото страшного ожога Загитовой

В Сети появились фотографии травмы российской фигуристки Алины Загитовой, с которой она выступала на показательных прокатах в Саранске, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:11
Политика

Коломойский назвал организатора провокации в Черном море

Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Интернет

Instagram тестирует функцию перемотки видео

Функция, которая была обнаружена исследователем приложений Джейн Манчун Вонг, позволяет вам перематывать видео к любому моменту, то есть, не надо будет запускать видео с самого начала, чтобы что-то пересмотреть.
Обновлено в 09:43
Энергетика

Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом

Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Происшествия

Снаряд времен ВОВ обнаружили на стройплощадке ЖК «Шереметьевский»

В Бутырском районе столицы обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:07
Авто

Lada Vesta Cross стала лучшим компактным автомобилем в России

На втором месте находится спортивная модификация отечественной модели — Lada Vesta Sport.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле уже определила своего будущего наследника

Певица Лайма Вайкуле уже определила наследника, но еще не написала завещание.
Обновлено в 11:40
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе, если власти соседнего государства не остановят нелегальную иммиграцию.
Обновлено в 12:34
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