Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный графикRT на русском вчера в 21:16
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Экономика
Россияне стали экономить на еде и развлечениях
Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео
Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Появились первые чертежи нового iPhone XI
Обновлено в 04:48
Кино
Режиссер Аньес Варда умерла во Франции
Обновлено в 06:58
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт
По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Политика
Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей
Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева не смогла отправиться в отпуск из-за болезни дочери
Илана Юрьева стала знаменита, когда в 2012 году стала участницей шоу «Уральские пельмени».
Обновлено в 11:23
Спорт
Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Авто
Кроссовер Renault Duster получил новую спецверсию Adventure
Компания Renault объявила старт продаж особой версии кроссовера Renault Duster, получившей название Adventure.
Обновлено вчера в 09:37
Интернет
МТС запустила платформу для интернета вещей
Платформа МТС для интернета вещей позволит интегрировать в цифровую экосистему оператора все существующие в России проекты на основе IoT.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Наука
Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом
Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Политика
Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам
Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Политика
Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде
Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Здоровье
В Дагестане сменилось руководство восьми медучреждений
В рамках очередного заседания коллегии Минздрава РД, прошедшего 28 марта под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, были озвучены изменения, внесенные в кадровый состав системы здравоохранения республики.
Обновлено в 05:58
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова оказалась в 200 раз больше самого острова
Леланд Смит (Leland Smith) из Джорджтаунского университета и его коллеги изучали риф Мисчиф в восточной части Южно-Китайского моря, где Китай намыл остров площадью около 5,58 квадратных километра и уже построил взлетно-посадочную полосу и здания.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95
Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Экономика
ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56