Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный графикRT на русском вчера в 21:16

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
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с чего всё началось

Стресс раз отмерь: за эмоциональные нагрузки могут начать доплачивать

В Минтруде считают целесообразным разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России могут ввести дополнительные выплаты за стресс на работе

РЕН ТВ02:53

Сенатор назвал идею оценки нагрузок работников полезной

РИА Новости11:08

В профсоюзе «Учитель» поддержали инициативу Минтруда о доплатах за нагрузки

ФАН07:42

Эксперт оценил предложение Минтруда доплачивать россиянам за неудобный график

RT на русском08:35

Рязанский положительно оценил идею доплат россиянам за стресс на работе

Парламентская газета10:09

Стресс раз отмерь: за эмоциональные нагрузки могут начать доплачивать

Известиявчера в 17:01

Минтруд предлагает доплачивать работникам за нагрузки и неудобный график

REGNUMвчера в 14:56
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Происшествия

В Татарстане восемь детей госпитализированы после занятий в бассейне

Обновлено в 10:30
Экономика

Россияне стали экономить на еде и развлечениях

Потребители в России сокращают повседневные расходы Данные агентства Initiative свидетельствуют о том, что к концу прошлого года россияне стали стараться экономить на повседневных тратах, пишет Коммерсант.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия

Подростков, осквернивших Вечный огонь на Кубани, поставят на учет

Обновлено в 10:53
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Гаджеты

Появились первые чертежи нового iPhone XI

Обновлено в 04:48
Кино

Режиссер Аньес Варда умерла во Франции

Обновлено в 06:58
Общество

Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих

Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортный паспорт

По информации источника в авиационной отрасли России, заявление которого приводит РИА Новости, передовой российский самолет пятого поколения Су-57 недавно получил паспорт экспортного облика.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Политика

Bloomberg: США подготовили санкции против России по делу Скрипалей

Соединённые Штаты подготовили новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева не смогла отправиться в отпуск из-за болезни дочери

Илана Юрьева стала знаменита, когда в 2012 году стала участницей шоу «Уральские пельмени».
Обновлено в 11:23
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Авто

Кроссовер Renault Duster получил новую спецверсию Adventure

Компания Renault объявила старт продаж особой версии кроссовера Renault Duster, получившей название Adventure.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено в 10:06
Интернет

МТС запустила платформу для интернета вещей

Платформа МТС для интернета вещей позволит интегрировать в цифровую экосистему оператора все существующие в России проекты на основе IoT.
Обновлено в 06:43
Происшествия

После ДТП на Можайском шоссе в Москве уволили полицейского

Обновлено в 10:05
Происшествия

Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Политика

Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного

Российский президент Владимир Путин наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Андрея Первозванного.
Обновлено в 08:57
Общество

Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам

Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено 27 марта в 18:38
Политика

Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Здоровье

В Дагестане сменилось руководство восьми медучреждений

В рамках очередного заседания коллегии Минздрава РД, прошедшего 28 марта под руководством главы ведомства Джамалудина Гаджиибрагимова, были озвучены изменения, внесенные в кадровый состав системы здравоохранения республики.
Обновлено в 05:58
Экономика

«Русал» запустил первую серию Богучанского алюминиевого завода

Обновлено в 05:30
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова оказалась в 200 раз больше самого острова

Леланд Смит (Leland Smith) из Джорджтаунского университета и его коллеги изучали риф Мисчиф в восточной части Южно-Китайского моря, где Китай намыл остров площадью около 5,58 квадратных километра и уже построил взлетно-посадочную полосу и здания.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B

ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

Британия подняла истребители на перехват российских Ту-95

Два дежурных истребителя ВВС Британии «Торнадо» вышли с авиабазы для идентификации и сопровождения российских бомбардировщиков, проводивших полет над Северным морем, об этом свидетельствуют данные западных авиадиспетчерских служб.
Обновлено в 10:23
Экономика

ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено в 09:56
Политика

Президенты США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне

Обновлено в 03:44
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