В Минтруда рассказали, что индексации МРОТ в 2019 году не предвидитсяНевские Новости вчера в 14:05

Правительство не рассматривает дополнительной возможности индексации минимального размера оплаты труда в этом году, нужно дать возможность регионам удержать эту ситуацию, заявил журналистам министр труда и социальной защиты Максим Топилин в кулуарах форума "Здоровое общество. На пути к 80+".

с чего всё началось

Мы учли то, что в прошлом году было две индексации, достаточно высокие — с 1 января и с 1 мая была проиндексирована минимальная зарплата. Сейчас нужно дать регионам эту ситуацию нормально удержать, нормально разобраться в соотношениях между заработными платами.

Ждать дополнительной индексации МРОТ в нынешнем году не приходится. В среду, 13 февраля, глава Министерства труда РФ Максим Топилин прокомментировал дополнительную индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ). Он заявил на просторах интернета, что этот вопрос не обсуждается.

В Минтруда рассказали, что индексации МРОТ в 2019 году не предвидится

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