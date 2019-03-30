В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в РоссииREGNUM 03:45

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России. К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.

с чего всё началось

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание. В число стабильных также вошла социальная сфера — здравоохранение и образование. Также стабильной оказалась сфера IT-технологий.

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

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