Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в РоссииREGNUM 03:45

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание. В число стабильных также вошла социальная сфера — здравоохранение и образование. Также стабильной оказалась сфера IT-технологий.
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Названы самые стабильные сферы для работы в России

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России. К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.
RT на русском01:00

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Названы самые стабильные отрасли для работы

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