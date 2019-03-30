Общество
В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в РоссииREGNUM 03:45
По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание. В число стабильных также вошла социальная сфера — здравоохранение и образование. Также стабильной оказалась сфера IT-технологий.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России. К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит.RT на русском01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Космос
Космос и Земля: иллюстрации к новостям марта-2019 - фотолента
Обновлено в 05:24
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Экономика
Правительство в мае рассмотрит вопрос продления господдержки возобновляемой энергетики
В декабре прошлого года первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявлял, что Минэнерго РФ склоняется к целесообразности продления программы господдержки возобновляемой энергетики после 2024 года с учетом корректировки ряда параметров.
Обновлено в 05:05
Спорт
Логинов выиграл гонку преследования на ЧР по биатлону в Тюмени
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования на 12,5 км на чемпионате России в Тюмени.
Обновлено в 06:01
Экономика
Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Экономика
Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года
Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Енисей» завершил матч с «Рубином» ничьей
Обновлено в 06:57
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Футбол
Молодёжка «Ростова» обыграла «Урал»
В первом субботнем матче 21-го тура Молодёжного первенства России "Ростов" играл с "Уралом".
Обновлено в 06:53
Политика
В Вене завершились переговоры Пашиняна с Алиевым по Карабаху
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено вчера в 13:31
Наука
71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации
Обновлено 28 марта в 08:00
Игры
Valve неожиданно показала собственный VR-шлем
Изображение шлема виртуальной реальности (VR) Index появилось на игровой платформе Steam, принадлежащей Valve.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что конвенция Монтрё, которая регламентирует судоходство в черноморских проливах, должна быть пересмотрена.
Обновлено в 06:02
Наука
Пластыри-контрацептивы для женщин встроили в украшения
Обновлено вчера в 02:29
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Хоккей
«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме
Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49
Футбол
«Зенит-2» в Санкт-Петербурге проиграл «Ротору»
Обновлено в 06:59
Футбол
Динамо — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 03:32
Авто
Lexus анонсировал премиальный минивэн
Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Происшествия
Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом
Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Политика
День тишины на Украине не обходится без скрытой агитации
Как сообщило в субботу общественное движение "Честно", эти лозунги не содержат непосредственных упоминаний о кандидатах, однако стилизованы под их агитацию.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес
Миранда Керр станет мамой в третий раз
О беременности Керр сообщил ее представитель: «Миранда, Эван, Флинн и Харт ждут нового члена семьи!».
Обновлено вчера в 22:16
Футбол
Игало отказался от перехода в «Барселону»
Форвард сборной Нигерии Одион Игало заявил, что отказался зимой от перехода из "Чанчунь Ятай" в "Барселону".
Обновлено вчера в 22:40