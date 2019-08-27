Политика

REGNUMREGNUMЗадолженность авиакомпаний Грузии перед Россией достигла $1 млн

Долг авиакомпаний Грузии перед ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в России» достигла $1 млн. Об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Светлана Петрова, сообщает РИА Новости.
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В Минтрансе рассказали о задолженности грузинских авиакомпаний

Задолженность грузинских авиакомпаний перед Москвой за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Долг грузинских авиакомпаний перед Россией достиг $1 млн

RT на русском01:41

В Минтрансе рассказали о задолженности грузинских авиакомпаний

РИА Новостивчера в 20:30

Минтранс оценил задолженности грузинских авиакомпаний перед РФ в $1 млн

Газета.Ruвчера в 21:30

Минтранс рассказал о задолженности грузинских авиакомпаний перед РФ

Известиявчера в 20:55

Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

Lenta.ruвчера в 20:38

В Минтрансе сообщили о задолженности грузинских авиакомпаний в $1 млн

РБКвчера в 21:56

Задолженность Грузии перед Россией за аэронавигацию достигла $1 млн

Коммерсантъвчера в 20:23
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Экономика

Минприроды заметило рост частных инвестиций в переработку мусора

По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые будут введены в эксплуатацию до конца года, составят 20 млрд руб. В 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд руб. Речь в основном о частных вложениях, но явно видна тенденция к увеличению числа государственно-частных партнерств (ГЧП), прокомментировал "Ведомостям" представитель Минприроды.
Ведомости вчера в 09:34
Армия и оружие

На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений

RT на русском 04:28
Экономика

Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян

Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
RT на русском 03:03
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
Аргументы и Факты вчера в 21:35
Общество

Появилось видео схода селя во Владивостоке

Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Политика

В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019

27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.
Вести.Ru 00:21
Общество

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского

Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

RT на русском вчера в 13:49
Армия и оружие

Пентагон сообщил о нехватке специалистов в армии США и решил поднять уровень выплат

Военное обозрение 03:17
Авто

На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Кино

Самым популярным российским фильмом XXI века стала драма «Легенда №17»

Живая Кубань 04:37
Политика

В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе

В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Футбол

Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»

Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».
Спорт-Экспресс 02:55
Общество

На портале госуслуг представили прототипы пяти новых суперсервисов

Портал госуслуг представил прототипы пяти новых суперсервисов интернет-режима: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека", сообщили ТАСС в кабмине во вторник.
ТАСС 02:29
Фигурное катание

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020

Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Армия и оружие

Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019

ТАСС 03:50
Футбол

Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей

Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Армия и оружие

Американские военные прокатились на российском танке Т-80

Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Политика

Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайский импорт из-за намерения Пекина начать новые переговоры.
Российская газета вчера в 22:14
Армия и оружие

Военную полицию РФ заметили у турецкого наблюдательного поста в Сирии

Российская военная полиция была замечена у турецкого наблюдательного поста на севере сирийской провинции Хама, сообщает Al-Masdar News.
News.ru вчера в 08:59
Происшествия

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
РИА Новости 03:30
Здоровье

С начала года в Рязанской области заболели 6300 человек

С начала года в Рязанской области заболели 6300 человек.
Рязань.Лайф 03:43
Шоу-бизнес

Певец Юлиан госпитализирован в тяжелом состоянии

StarHit.ru 04:25
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Рогозин рассказал об отказавшей при стыковке «Союза» с МКС аппаратуре

Газета.Ru 00:58
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Происшествия

Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Футбол

В Сербии состоялась массовая потасовка из-за забитого гола

После попадания мяча в сетку игроки гостей попытались догнать автора гола и из-за этого завязалась потасовка.
Матч ТВ 04:17
Культура

Фестиваль исторических садов пройдет в парке «Царицыно»

Музей-заповедник «Царицыно» станет площадкой проведения фестиваля исторических садов.
Вечерняя Москва 00:40
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