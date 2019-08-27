Задолженность грузинских авиакомпаний перед Москвой за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

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Долг авиакомпаний Грузии перед ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в России» достигла $1 млн. Об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Светлана Петрова, сообщает РИА Новости.

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