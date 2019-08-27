Политика
REGNUMЗадолженность авиакомпаний Грузии перед Россией достигла $1 млн
Долг авиакомпаний Грузии перед ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в России» достигла $1 млн. Об этом заявила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации министерства транспорта РФ Светлана Петрова, сообщает РИА Новости.
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с чего всё началось
Задолженность грузинских авиакомпаний перед Москвой за аэронавигационное обслуживание достигла миллиона долларов, сообщила в интервью РИА Новости директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.РИА Новостивчера в 20:30
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Минприроды заметило рост частных инвестиций в переработку мусора
По предварительным данным, инвестиции в объекты, которые будут введены в эксплуатацию до конца года, составят 20 млрд руб. В 2018 г. в обработку и утилизацию мусора было вложено 12 млрд руб. Речь в основном о частных вложениях, но явно видна тенденция к увеличению числа государственно-частных партнерств (ГЧП), прокомментировал "Ведомостям" представитель Минприроды.
Ведомости вчера в 09:34
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На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
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Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
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Шарапова проиграла Серене Уильямс на старте US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла сопернице из США Серене Уильямс в первом круге турнира серии Большого шлема US Open.
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Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
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Политика
В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019
27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября.
Вести.Ru 00:21
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию родственникам Магнитского
Страсбургский суд счел, что Россия нарушила права Сергея Магнитского и присудил выплатить его родственникам 34 тысячи евро в качестве моральной компенсации, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
РИА Новости 04:39
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Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу
RT на русском вчера в 13:49
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Пентагон сообщил о нехватке специалистов в армии США и решил поднять уровень выплат
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На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Футбол
Юрий Семин: «Миранчук и „Барселона“? Пусть сначала с „Ростовом“ хорошо сыграет»
Не удивился вызову Смолова в сборную — В понедельник после объявления состава сборной России ее главный тренер Станислав Черчесов напомнил, что живет совсем недалеко от «РЖД Арены» и часто посещает матчи «Локомотива».
Спорт-Экспресс 02:55
Общество
На портале госуслуг представили прототипы пяти новых суперсервисов
Портал госуслуг представил прототипы пяти новых суперсервисов интернет-режима: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека", сообщили ТАСС в кабмине во вторник.
ТАСС 02:29
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Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
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ТАСС 04:13
Футбол
Владелец «Торпедо» погасил долг клуба в размере миллиарда рублей
Уже погасил долг клуба в размере одного миллиарда рублей.
Газета.Ru вчера в 14:56
Армия и оружие
Американские военные прокатились на российском танке Т-80
Американские военные во время учений в Южной Корее ознакомились с современной российской техникой — танками Т-80 и боевыми машинами пехоты БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.
Газета.Ru вчера в 08:40
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Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары
Президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайский импорт из-за намерения Пекина начать новые переговоры.
Российская газета вчера в 22:14
Армия и оружие
Военную полицию РФ заметили у турецкого наблюдательного поста в Сирии
Российская военная полиция была замечена у турецкого наблюдательного поста на севере сирийской провинции Хама, сообщает Al-Masdar News.
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Министерство транспорта внесло в правительство предложение по повышению безопасности полетов и усовершенствованию системы подготовки пилотов.
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Здоровье
С начала года в Рязанской области заболели 6300 человек
С начала года в Рязанской области заболели 6300 человек.
Рязань.Лайф 03:43
Шоу-бизнес
Певец Юлиан госпитализирован в тяжелом состоянии
StarHit.ru 04:25
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Футбол
В Сербии состоялась массовая потасовка из-за забитого гола
После попадания мяча в сетку игроки гостей попытались догнать автора гола и из-за этого завязалась потасовка.
Матч ТВ 04:17
Культура
Фестиваль исторических садов пройдет в парке «Царицыно»
Музей-заповедник «Царицыно» станет площадкой проведения фестиваля исторических садов.
Вечерняя Москва 00:40