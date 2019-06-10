В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей водыНакануне.Ru вчера в 20:01

В ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период, но государство будет жестче контролировать процесс в плане информирования населения и сроков проведения работ. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

с чего всё началось

В ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период. "Лукавить не буду - в ближайшем будущем отказ от отключения горячей воды летом нас не ждет" - сказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей воды

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