ЖКХ
В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей водыНакануне.Ru вчера в 20:01
В ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период. "Лукавить не буду - в ближайшем будущем отказ от отключения горячей воды летом нас не ждет" - сказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
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В ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период, но государство будет жестче контролировать процесс в плане информирования населения и сроков проведения работ. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.Известиявчера в 17:01
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Глава Минстроя рассказал, почему в России продолжат отключать горячую воду летом
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 06:18, Ашберн
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