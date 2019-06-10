В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей водыНакануне.Ru вчера в 20:01

В ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период, но государство будет жестче контролировать процесс в плане информирования населения и сроков проведения работ. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

с чего всё началось

В ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период. "Лукавить не буду - в ближайшем будущем отказ от отключения горячей воды летом нас не ждет" - сказал министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

В Минстрое рассказали о сложности отказа от отключения горячей воды

Происшествия В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир» В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.

Шоу-бизнес Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.

Шоу-бизнес Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин 40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.

Общество Выплаты по уходу за инвалидами могут вырасти в восемь раз Как ранее сообщали «Кубанские новости», с 1 июля 2019 года размер ежемесячных пособий безработным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов и инвалидов детства I группы вырастет до 10 тысяч рублей.

Общество В ПФР назвали главную причину отказа в оформлении пенсии Основной причиной отказов в оформлении пенсии является отсутствие оснований для ее досрочного назначения, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на ПФР.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» из-за отравления Алибасова Роспотребнадзор проведет проверку средства для очистки труб «Крот» на соответствие ГОСТам после отравления продюсера Бари Алибасова.

Происшествия В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Происшествия Япония задержала китайское судно Китайское рыболовецкое судно было задержано в эксклюзивной экономической зоне Японии.

Технологии В США секретный самолет готовят к первому полету В США на протяжении 10 лет специалисты в секретном режиме разрабатывают самолет-пулю. Celera 500L был замечен в аэропорту Южной Калифорнии.

Политика МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.

Футбол Сборная Португалии выиграла Лигу Наций Хет-трик оформил нападающий Криштиану Роналду. Сборная Португалии стала первым победителем Лиги Наций.

Происшествия СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.

Футбол Гончаренко рассказал, сколько новичков нужно ЦСКА Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, сколько новых футболистов он хотел бы видеть в команде в летнее трансферное окно.

Происшествия В Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2 В Тункинском районе Бурятии совершил аварийную посадку самолет Ан-2.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Происшествия Три российские газеты вышли с совместным заявлением по делу Голунова Бумажные версии российских деловых газет РБК, «Коммерсантъ» и «Ведомости» вышли с единой первой полосой, посвящённой делу корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Гаджеты Появились изображения нового интерфейса Steam В Сети опубликовали изображения нового интерфейса Steam, которые удалось получить из-за утечки в китайском лаунчере CS:GO.

Происшествия На Ярославском направлении МЖД задерживаются пригородные поезда Пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги задерживаются по техническим причинам, сообщили 10 июня в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Финансы Доллар дорожает к мировым валютам после падения в конце недели Курс доллара растет в понедельник утром по отношению к большинству мировых валютах, корректируясь после падения в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.