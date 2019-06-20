ЖКХ

В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отоплениеLenta.ru вчера в 07:29

Ранее в июне «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России изменят нормативы отопления в зависимости от этажности. По словам Гладких, владельцев квартир, располагающихся с 1-го по 4-й этаж, заставят платить больше.
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Минстрой опроверг информацию о пересмотре расчёта нормативов отопления

RT на русскомвчера в 10:11

Минстрой отрицает введение платы за отопление в зависимости от этажности

Коммерсантъвчера в 07:51

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

РИА Новостивчера в 06:58

Формулу расчета нормативов отопления в России нужно пересмотреть - эксперт

Интерфаксвчера в 08:21

Минстрой ответил на сообщения о пересчете цен на отопление

РБКвчера в 07:12

Минстрой опроверг информацию о пересчете тарифов на отопление

Rambler News Serviceвчера в 07:09

Минстрой опроверг информацию об изменении норматива отопления в зависимости от этажности

ТАССвчера в 07:25
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Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
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Полиция ведет расследование по сообщению о нападении на профессора одного из ВУЗов Санкт-Петербурга.
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Происшествия

В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП

Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
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Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за выявленного замечания

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Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны

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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

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Изобилие газов в океане Энцелада является признаком присутствия жизни

Предыдущие интерпретации, как обнаружилось, недооценивают присутствие водорода, метана и углекислого газа в океане.
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Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

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Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году

С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
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Политика

Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук

Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Технологии

Олег Игнатенко назначен первым вице-президентом «ЭР-Телеком»

АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет о назначении Олега Игнатенко на должность первого вице-президента.
Обновлено вчера в 10:28
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Транспорт

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Как проверить и оплатить штрафы за неправильную парковку Московские парковки: как пользоваться и оплачивать Автовладельцы могут исправить время завершения парковки, государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны.
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Политика

Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ

Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

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Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Британский министр силой выпроводил эко-активистку из зала в Лондоне

Скандал разгорелся в британской консервативной партии после того, как член Министерства иностранных дел и по делам Содружества Марк Филд силой выпроводил экологическую активистку из зала во время официального мероприятия в Лондоне.
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Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»

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Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии

Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
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Политика

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Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
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В заливе Петра Великого искали подлодку условного противника

После обнаружения субмарины условного противника МПК "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.
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