ЖКХ
В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отоплениеLenta.ru вчера в 07:29
Ранее в июне «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России изменят нормативы отопления в зависимости от этажности. По словам Гладких, владельцев квартир, располагающихся с 1-го по 4-й этаж, заставят платить больше.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика
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Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 03:00
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К дому Алибасова приехала полиция
Обновлено вчера в 14:19
Транспорт
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Происшествия
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Обновлено вчера в 08:51
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Путин анонсировал новые пособия на детей в 2020 году
С января 2020 года семьи со средним доходом в два прожиточных минимума начнут получать выплаты на ребенка в размере 10–11 тыс. рублей.
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Кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе, рассказал Кравчук
Бывший украинский лидер Украины Леонид Кравчук рассказал, кто на самом деле виноват в Чернобыльской катастрофе.
Обновлено в 01:08
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Технологии
Олег Игнатенко назначен первым вице-президентом «ЭР-Телеком»
АО «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет о назначении Олега Игнатенко на должность первого вице-президента.
Обновлено вчера в 10:28
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В мобильном приложении «Парковки Москвы» теперь можно исправлять ошибки в оплате стоянки
Как проверить и оплатить штрафы за неправильную парковку Московские парковки: как пользоваться и оплачивать Автовладельцы могут исправить время завершения парковки, государственный номер автомобиля и номер парковочной зоны.
Обновлено вчера в 17:04
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Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Самолет из Тюмени смог приземлиться со второго раза
Пассажирский самолет, летящий из Екатеринбурга в Тюмень, смог сесть только со второго раза. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Британский министр силой выпроводил эко-активистку из зала в Лондоне
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Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
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Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии
Нового главу Еврокомиссии не удалось избрать на саммите Европейского совета 20 июня, говорится в заявлении председателя Евросовета Дональда Туска.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
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Обновлено вчера в 17:29
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие
В заливе Петра Великого искали подлодку условного противника
После обнаружения субмарины условного противника МПК "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.
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