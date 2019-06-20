ЖКХ

В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отоплениеLenta.ru вчера в 07:29

Ранее в июне «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России изменят нормативы отопления в зависимости от этажности. По словам Гладких, владельцев квартир, располагающихся с 1-го по 4-й этаж, заставят платить больше.
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Минстрой опроверг информацию о пересмотре расчёта нормативов отопления

RT на русскомвчера в 10:11

Минстрой опроверг сообщение о планах по пересчету цен на отопление

РИА Новостивчера в 06:58

Минстрой опроверг информацию об изменении норматива отопления в зависимости от этажности

ТАССвчера в 07:25

Формулу расчета нормативов отопления в России нужно пересмотреть - эксперт

Интерфаксвчера в 08:21

Минстрой ответил на сообщения о пересчете цен на отопление

РБКвчера в 07:12

Минстрой опроверг информацию о пересчете тарифов на отопление

Rambler News Serviceвчера в 07:09

Минстрой отрицает введение платы за отопление в зависимости от этажности

Коммерсантъвчера в 07:51
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
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Происшествия

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По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
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Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

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Армия и оружие

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После обнаружения субмарины условного противника МПК "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.
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Происшествия

Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках

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Армия и оружие

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К дому Алибасова приехала полиция

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Обновлено вчера в 14:19
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Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
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Транспорт

Новые станции красной ветки метро разгрузят Киевское и Калужское шоссе

Обновлено вчера в 08:43
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Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы»

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Обновлено вчера в 06:49
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