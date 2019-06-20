ЖКХ
В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отоплениеLenta.ru вчера в 07:29
Ранее в июне «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что с 2020 года в России изменят нормативы отопления в зависимости от этажности. По словам Гладких, владельцев квартир, располагающихся с 1-го по 4-й этаж, заставят платить больше.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Общество
Канал имени Москвы дал новую течь
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Политик не часто рассказывает о дочери, предпочитая оставлять ей пространство для личной жизни.
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Инвестор: США опоздали с намерениями помешать «Северному потоку — 2»
Соединённые Штаты опоздали с попытками остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», заявил управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
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Политика
ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
Госкорпорация ВЭБ.РФ подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:27
Политика
Оппозиция начала штурм парламента в Грузии
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту падения девочки с батута
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования девочки, пострадавшей при опрокидывании надувного батута.
Обновлено в 04:05
Политика
Косачев назвал беспорядки в Тбилиси провалом властей Грузии
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев назвал беспорядки в Тбилиси, которые начались после инцидента на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, провалом грузинских властей.
Обновлено в 03:48
Политика
В Литве назвали «Северный поток — 2» неуважением к политике ЕС
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» является «примером неуважения» к политике Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
Обновлено в 00:25
Экономика
«Уралвагонзавод» изготовит более 3,6 тыс. полувагонов для «дочки» РЖД в 2019 году
"Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) за 2019 год изготовит порядка 3,6 тыс. грузовых полувагонов для дочерней компании РЖД "Федеральная грузовая компания".
Обновлено в 03:32
Экономика
Путин прокомментировал падение доходов жителей России
В рамках прямой линии Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение доходов жителей России.
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
В заливе Петра Великого искали подлодку условного противника
После обнаружения субмарины условного противника МПК "Кореец" и "Метель" произвели залп противолодочными глубинными бомбами по указанным координатам.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено вчера в 13:41
Армия и оружие
Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ
Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Транспорт
Новые станции красной ветки метро разгрузят Киевское и Калужское шоссе
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Гаджеты
Apple отзовет MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи
Как говорится в сообщении компании, «Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности».
Обновлено в 03:39
Музыка
В сети появилась ранее неизданная версия песни Фредди Меркьюри
В сети появилась ранее неизданная версия композиции "Time" Фредди Меркьюри под названием "Time Waits For One".
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Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак решила не подавать на алименты на 2-летнего сына Платона после расторжения брака с Максимом Виторганом.
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Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
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Армия и оружие
УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк
Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Общество
Двух косаток и шесть белух вывезли из «китовой тюрьмы»
Interfax-Russia.ru - Началась транспортировка животных, находящихся в бухте Средняя Приморского края, из "китовой тюрьмы" вывезли двух косаток и шесть белух, сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено вчера в 06:49