Политика

В Минстрое объяснили сложности с достройкой космодрома «Восточный»DP.RU 09:00

Сложности с выбором подрядчика для второй очереди строительства космодрома Восточный связаны с системой ценообразования и проектной документацией, сообщил заместитель главы Минстроя Дмитрий Волков.
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Стали известны трудности с достройкой космодрома Восточный

ФедералПресс09:36

В Минстрое объяснили сложности с достройкой космодрома «Восточный»

DP.RU09:00

Минстрой предложил Роскосмосу совместно разработать индексы для смет отраслевых объектов

ТАСС08:30

Минстрой не связывает проблемы на космодроме «Восточный» с ценообразованием

РИА Новости08:06

Минстрой объяснил трудности с достройкой космодрома «Восточный»

Интерфакс08:47
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Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
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В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
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На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
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Обновлено вчера в 14:20
Недвижимость

Московская биржа планирует фьючерс на индекс цены столичной недвижимости

Московская биржа планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости, сообщил журналистам директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.
Обновлено в 06:58
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Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
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Девочка из России впала в кому после инцидента в бассейне в Турции

Обновлено в 02:02
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Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC

Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
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Экономика

Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы

Например, роботы станут хорошим решением для сельскохозяйственных предприятий.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

Обновлено в 08:11
Политика

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Обновлено 19 августа в 14:29
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Политика

Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7

Французский лидер Эмманюэль Макрон считает возвращение Российской Федерации в G7 зависит от ситуации на Украине, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:35
Политика

WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии

Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Футбол

Рибери официально перешел в «Фиорентину»

Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.
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Футбол

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Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия

Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы

Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Политика

В Абхазии обстреляли штаб кандидата в президенты Олега Аршбы

МВД Абхазии расследует обстоятельства обстрела в среду ночью в Гудаутском районе штаба кандидата в президенты республики Олега Аршбы.
Обновлено в 08:33
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20 августа Курентзис работает в Пермском театре последний день

Курентзис работает 20 августа в театре последний день.
Обновлено вчера в 08:30
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Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»

Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
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После ночной перестрелки в Краснодаре в розыск объявлен житель Чечни

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Происшествия

На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы

Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
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MasterCard хочет запустить переводы по номеру телефона за границу

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Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия

Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Федеральный орган исполнительной власти, образованный указом Президента Российской Федерации 1 ноября 2013 года путём преобразования Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Министр - Владимир Владимирович Якушев.
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