Политика
В Минстрое объяснили сложности с достройкой космодрома «Восточный»DP.RU 09:00
Сложности с выбором подрядчика для второй очереди строительства космодрома Восточный связаны с системой ценообразования и проектной документацией, сообщил заместитель главы Минстроя Дмитрий Волков.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Киберспорт
Игрок Virtus.pro: «Не уверен, что мы останемся вместе»
Обновлено в 09:25
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Общество
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено в 08:01
Экономика
Собянин пообещал повысить минимальную пенсию москвичам
Власти Москвы планируют повысить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров в ближайшее время, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения Зеленограда в среду, 21 августа.
Обновлено в 10:06
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Политика
Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Ниинистё
Сегодня президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры со своим финским коллегой.
Обновлено в 09:49
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Недвижимость
Московская биржа планирует фьючерс на индекс цены столичной недвижимости
Московская биржа планирует в четвертом квартале 2019 года запустить фьючерс на индекс цены столичной недвижимости, сообщил журналистам директор департамента срочного рынка Арсений Глазков.
Обновлено в 06:58
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC
Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Эксперт рассказала, в каких сферах в России больше всего нужны роботы
Например, роботы станут хорошим решением для сельскохозяйственных предприятий.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Политика
Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму
Обновлено в 08:11
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Президент Россси Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, впервые прокомментировал протестные акции в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:29
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Политика
Макрон рассказал, от чего зависит возвращение России в G7
Французский лидер Эмманюэль Макрон считает возвращение Российской Федерации в G7 зависит от ситуации на Украине, передаёт Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 06:35
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Футбол
Рибери официально перешел в «Фиорентину»
Французский полузащитник Франк Рибери перешел в "Фиорентину", сообщается на официальном сайте итальянской команды.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Политика
В Абхазии обстреляли штаб кандидата в президенты Олега Аршбы
МВД Абхазии расследует обстоятельства обстрела в среду ночью в Гудаутском районе штаба кандидата в президенты республики Олега Аршбы.
Обновлено в 08:33
Культура
20 августа Курентзис работает в Пермском театре последний день
Курентзис работает 20 августа в театре последний день.
Обновлено вчера в 08:30
Транспорт
Аэропорт «Пулково» может прекратить обслуживание «России»
Компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), которая управляет петербургским международным аэропортом «Пулково», может прекратить обслуживание рейсов базового перевозчика воздушной гавани — авиакомпании «Россия».
Обновлено в 09:16
Происшествия
На шахте в Свердловской области произошло обрушение породы
Обрушение горной породы произошло на шахте "Ново-Кальинская" в Североуральске в Свердловской области, один рабочий заблокирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры.
Обновлено в 08:56
Экономика
MasterCard хочет запустить переводы по номеру телефона за границу
Обновлено в 15:33 Платежная система MasterCard собирается запустить в России сервис, который позволяет переводить денежные средства с карты на карту за границу по номеру телефона.
Обновлено в 06:59
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02