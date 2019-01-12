Особенности конструкции дома в Магнитогорске, при обрушении части которого 31 декабря погибли 39 человек, позволяет после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания.

с чего всё началось

Ранее по итогам обследований было принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске, так как они не подлежат восстановлению после ЧП. Планируется, что после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания.

В Минстрое обосновали разделение дома в Магнитогорске на два здания

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