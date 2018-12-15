с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости

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Политика Политика Порошенко рассказал о сроках действия военного положения на Украине Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что военное положение в ряде регионов страны не будет продлено, если не произойдёт «вторжение российских войск» на украинскую территорию.

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Армия и оружие Армия и оружие Турция заявила о планах США уйти из Сирии «Думаю, президент Трамп сейчас рассматривает возможность покинуть Сирию», — заявил он.

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Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.

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