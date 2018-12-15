Политика
В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости
В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимостиРИА Новости11:41
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
РИА Новости11:41
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Белый дом и ряд федеральных ведомств начали заблаговременную подготовку к приостановке работы правительства из-за возникших разногласий касательно финансирования по обеспечению безопасности американских границ, указывает газета The Washington Post (WP).
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В Брюсселе проходят массовые протесты против миграционного пакта ООН
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ
Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены народной милицией (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на горловском направлении, сообщил представитель НМ Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:23
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Что ждёт УПЦ МП после создания «новой церкви» на Украине
В новую структуру, по информации источника RT в партии «Батькивщина», войдут Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).
Обновлено в 17:03
Политика
Трамп стал менее популярным после выборов в Конгресс
Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился после промежуточных выборов в Конгресс, по результатам которых демократы получили контроль над Палатой представителей, свидетельствует опрос, проведенный по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal.
Обновлено в 18:13