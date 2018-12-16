Политика
В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимости
В Минске заявили, что Лукашенко не проводил совещания о независимостиРИА Новости11:41
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проводил никакого совещания на тему независимости республики якобы "в условиях давления" со стороны России. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
РИА Новости11:41
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Французские власти прислушаются к требованию движения «желтых жилетов» о проведении референдумов гражданской инициативы, на которых должны рассматриваться вопросы государственной важности.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
При авиаударе коалиции США по сирийской деревне погибли 17 человек
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