с чего всё началось

17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.

В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

Происшествия Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.

Политика Макрон назвал условие возвращения России в G8 Макрон отметил, что говорить о возвращении России в G8 без каких-либо условий, значит признать слабость «Большой семёрки».

Происшествия Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.

Экономика МВФ предупредил о негативном влиянии торговых войн на мировую экономику Эскалация торговых войн негативно сказывается на мировой экономике и отчасти является причиной недавнего пересмотра прогнозов Международного валютного фонда (МВФ) на 2019–2020 годы в сторону понижения, говорится в сообщении МВФ.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Происшествия В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.

Происшествия Слова сестер Хачатурян о домогательствах отца подтвердили следователи Следователи подтвердили факты насилия в отношении сестер Хачатурян со стороны своего отца - это сексуальное и моральное насилие, об этом пишет "Коммерсантъ".

Кино Человек-паук покидает киновселенную Marvel Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.

Кино Названо место прощания с актрисой Александрой Назаровой 79-летняя Актриса Александра Назарова скончалась в Москве во вторник, 20 августа. Причиной смерти стало осложнение болезни легких.

Авто Kia показала интерьер нового Kia Mohave Компания KIA опубликовала первые изображения интерьера обновленного рамного внедорожника KIA Mohave.

Энергетика Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии 2019 года выросла на 9% «Роснефть» в первом полугодии 2019 года получила 325 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 9,1% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Общество В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.

Здоровье Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Космос Бывший конгрессмен предложил наградить первых создателей базы на Луне Известный политический деятель США Ньют Гингрич заявил, что для экономии государственных средств было бы разумно предложить денежный приз первым учредителям базы на поверхности Луны.

Хоккей «Локомотив» проиграл рижскому «Динамо» на Кубке ЛЖД Хоккейный клуб «Локомотив» потерпел поражение в первом матче Кубка Латвийских железных дорог против «Динамо».

Политика Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.

Гаджеты Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).

Политика Путин сказал, что Россия не рвется в Совет Европы Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Наука Ученые завершили исследование по поиску чудовища в озере Лох-Несс Команда специалистов, которая около года изучала озеро Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить легенды о существовании чудовища Несси, расскажет о результатах исследования в начале сентября.

Политика Трамп заявил о «неприятной» реакции Дании на идею о покупке Гренландии Трамп подтвердил, что отменил поездку в Данию и переговоры с премьером страны из-за ее «неприятной» для него реакции на идею о покупке Гренландии, сообщает Bloomberg.

Общество Немецкий город заплатит за доказательства своего «несуществования» Власти немецкого города Билефельда заплатят миллион евро тому, кто убедительно докажет, что города не существует.

Энергетика Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.

Происшествия Создатель Музея русской иконы погиб в Греции Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.

Технологии Планы Facebook по созданию криптовалюты вызвали опасение у ЕС Антимонопольная служба Европейского союза проверит компанию Facebook из-за ее планов по созданию собственной криптовалюты под названием Libra.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина Генпрокуратура собирается через суд изъять в доход государства имущество семьи бывшего начальника отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и взяточничестве.