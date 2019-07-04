с чего всё началось

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время праздничного салюта ко Дню независимости республики.

В Минске во время салюта погибла женщина

Шоу-бизнес Алла Пугачева впервые вышла в свет после скандала Певица в сопровождении водителя прибыла на перрон Рижского вокзала столицы.

Происшествия Скотленд-Ярд подтвердил попытку самоубийства внука Назарбаева Внук бывшего президента Казахстана Айсултан Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать.

Происшествия «Коммерсант»: большинство подводников «Лошарика» не успели воспользоваться средствами защиты во время пожара Большинство подводников во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, так как в это время отдыхали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии Практически сразу пара объявила о том, что сыграет вторую свадьбу – будут традиционное белое платье и роскошное торжество.

Наука В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.

Наука Разработка российских ученых позволит снизить уровень износа машин Ученые из Томска и Иркутска создали вибрационный стенд для имитации тряски, который позволит повысить уровень надежности и безопасности работы различного оборудования.

Происшествия В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия У московского шеф-повара похитили 23 пары кроссовок Шеф-повар ресторана на ул. Новый Арбат 1987 года рождения рассказал полиции, что переезжал на новую квартиру и взял на работу две туристические сумки с 23 парами кроссовок.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Футбол Соловьёв избран председателем совета директоров ФК «Динамо» Председателем совета директоров клуба был избран первый заместитель президента-председателя правления «Банк ВТБ» Юрий Соловьёв.

Происшествия Пожар на складе Jim Beam в Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек виски Пожар на складе производителя виски Jim Beam в американском штате Кентукки уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров), сообщает телеканал СВS.

Происшествия Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.

Общество Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.

Политика В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100 Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Происшествия Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.

Экономика Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.