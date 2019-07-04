Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщинаРИА Новости вчера в 17:59

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время праздничного салюта ко Дню независимости республики.
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с чего всё началось
Один человек погиб, трое пострадали в Минске во время праздничного салюта ко Дню независимости, сообщает в четверг, 4 июля, пресс-служба
 белорусского министерства обороны.
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Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

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RT на русскомвчера в 20:27
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон

Министерство обороны о гибели женщины во время салюта: Выражаем соболезнования родным погибшей и окажем необходимую помощь

КП - Беларусь01:19
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:27, Вашингтон
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