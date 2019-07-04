Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщинаРИА Новости вчера в 17:59

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время праздничного салюта ко Дню независимости республики.
Читать в источнике
с чего всё началось
Один человек погиб, трое пострадали в Минске во время праздничного салюта ко Дню независимости, сообщает в четверг, 4 июля, пресс-служба
 белорусского министерства обороны.
Известиявчера в 20:05

Подробнее о событии

Минобороны Белоруссии уточнило число пострадавших при салюте в Минске

RT на русскомвчера в 20:27

В Минске во время салюта погибла женщина

ТАССвчера в 19:13

В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека

РИА Новостивчера в 18:56

Государственный салют в Минске убил женщину

Газета.Ruвчера в 19:20

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

РБКвчера в 18:11

Женщина погибла во время праздничного салюта в Минске

Известиявчера в 20:05

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Lenta.ruвчера в 17:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон

Министерство обороны: Выражаем соболезнования родным погибшей и окажем необходимую помощь

КП - Беларусь01:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика

Шойгу назвал основную причину ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:42
Наука

Назван продукт, препятствующий развитию рака и диабета

Выяснилось, что употребление молочной продукции низкой жирности, в частности, йогуртов, снижает риск развития метаболического синдрома, а также диабета второго типа.
Обновлено в 02:17
Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евро

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 02:16
Политика

Путин снял с должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом отправил в отставку трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Кино

Русалочку в новом фильме Disney сыграет чернокожая актриса

Американская актриса и певица Халле Бэйли сыграет Русалочку в новой экранизации компании Disney, сообщает Variety.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу

Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Краснодаре горит склад на площади свыше тысячи квадратных метров

Склад горит в Краснодаре на площади 1,2 тысячи квадратных метров, возгорание уже удалось локализовать, сообщили РИА Новости в четверг в МЧС РФ.
Обновлено в 00:18
Общество

Назван самый бодрящий растворимый кофе

Обновлено в 02:19
Политика

ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено 02 июля в 03:52
Технологии

Компания Rivian переманила десятки сотрудников из Ford, McLaren, Tesla и Faraday Future

По данным издания The Verge, компания Rivian наняла десятки сотрудников из Ford, McLaren и Tesla.
Обновлено в 02:41
Происшествия

26 человек погибли в кораблекрушении у берегов Гондураса

Обновлено в 02:32
Политика

Путина спросили о планах после президентства

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, чем он хочет заняться после 2024 года, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:19
Экономика

В Госдуму внесли проект о компенсации советских вкладов граждан

В Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает возврат к полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

Восстановлена вероятная картина трагедии на глубоководной станции

Короткое замыкание в одном из распределительных щитов привело к пожару на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 01:16
Общество

Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий

Министерство труда России решило сократить список профессий, запрещенных для жительниц страны. Об этом в четверг, 4 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:54
Здоровье

Минздрав объяснил рост заболеваемости ВИЧ в России

В Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения о росте заболеваемости ВИЧ в России.
Обновлено вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Макеевой пожертвовал ради нее работой

Напомним, Анастасия Макеева принимает участие в съемках четвертой части культовой картины «Гардемарины», где она играет роль роковой красавицы, любовницы Шевалье Де Брильи.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление ржавой бронетехники в Вашингтоне

Пентагон не придаёт большого значения внешнему виду бронетехники, которую выставят в Вашингтоне ко Дню независимости, заявили РИА Новости в пресс-службе Министерства обороны США.
Обновлено в 01:52
Политика

В МИД объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом

В Москве и Вашингтоне пока не могут преодолеть расхождения в подходах к рассмотрению проблематики Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 02:20
Экономика

Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес

Спад цен наблюдался в большинстве включенных в отчет «Авито» городов (15 из 23), и компенсировать его не смогло даже то, что в некоторых из крупных городов готовый бизнес заметно подорожал (в Воронеже — на 37%, в Тольятти — на 35%, в Казани — на 32%).
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в ТЦ

Тюменские полицейские в кратчайшие сроки задержали участников инцидента в одном из торгово-развлекательных центров, где в среду произошла стрельба.
Обновлено в 01:19
Технологии

Одобрена концепция перевода россиян на электронные паспорта

Чуть ранее 3 июля РБК со ссылкой на собственные источники описал три концепции по переходу на электронный паспорт, которые рассматривало правительство.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Чиновников Минобрнауки уличили в мошенничестве на 365 млн рублей

Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 годы ведомство заключило три контракта на создание специализированной информационной системы на сумму 364,7 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:00
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

Обновлено вчера в 06:20
Политика

Кремль засекретил информацию о гибели моряков-подводников

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава государства Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о ЧП, возникшем на глубоководном аппарате 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 14:24
Общество

ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания

Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Главное