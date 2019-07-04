Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщинаРИА Новости вчера в 17:59
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время праздничного салюта ко Дню независимости республики.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
«В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русскомвчера в 20:27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Авто
Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель
Обновлено вчера в 08:08
Происшествия
Появились фотографии подлодки, на которой погибли 14 моряков
Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля в Баренцевом море. Погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи
«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:54
Общество
СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье
Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму
Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Художник Шемякин показал Путину его фото времен молодости
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу
Обновлено вчера в 06:39
Здоровье
Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области
Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Трассу в Красноярском крае закрыли из-за паводка
Трассы в Красноярском крае закрывают из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:54
Космос
Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году
Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено 02 июля в 11:17
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие
Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов
Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика
Пенсионный налог может стать обязательным
Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой
Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско постановил оставить в силе решения, вынесенные ранее и препятствующие выделению средств из бюджета Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер
Обновлено 02 июля в 22:58
Общество
В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО
В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Общество
Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей
Обновлено вчера в 17:18