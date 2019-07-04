Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщинаРИА Новости вчера в 17:59

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время праздничного салюта ко Дню независимости республики.
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«В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении
 на сайте ведомства.
RT на русскомвчера в 20:27

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Минобороны Белоруссии уточнило число пострадавших при салюте в Минске

RT на русскомвчера в 20:27

Женщина погибла во время праздничного салюта в Минске

Известиявчера в 20:05

В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека

РИА Новостивчера в 18:56

Государственный салют в Минске убил женщину

Газета.Ruвчера в 19:20

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

РБКвчера в 18:11

Во время салюта в Минске от осколка снаряда погибла женщина

Вести.Ruвчера в 18:39

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Lenta.ruвчера в 17:21
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Авто

Hyundai Sonata получит усовершенствованный двигатель

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Происшествия

Появились фотографии подлодки, на которой погибли 14 моряков

Пожар на глубоководном аппарате произошел 1 июля в Баренцевом море. Погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

Обновлено вчера в 20:07
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области

Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия

Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск

Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Россияне стали чаще умирать в машинах скорой помощи

«Рост числа умерших в автомобиле скорой медицинской помощи связан с тем, что врачи стали быстрее доезжать до пациентов», — объясняют причину представители Минздрава RT.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Путин назвал условие диалога с Киевом

По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов

Обновлено вчера в 21:54
Общество

СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика

Законопроект о полной компенсации советских вкладов внесли в Госдуму

Госдума РФ рассмотрит проект о полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке.
Обновлено вчера в 19:59
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Обновлено вчера в 12:32
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Художник Шемякин показал Путину его фото времен молодости

Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбу

Обновлено вчера в 06:39
Здоровье

Почти 11 тыс. человек привито против гепатита в Иркутской области

Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 11 тыс. человек против гепатита в паводковой зоне Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

Трассу в Красноярском крае закрыли из-за паводка

Трассы в Красноярском крае закрывают из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:54
Космос

Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году

Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).
Обновлено 02 июля в 11:17
Здоровье

Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава

Обновлено вчера в 11:07
Армия и оружие

Приехавшие на парад в Вашингтоне БМП оказались ржавыми и без стволов

Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:16
Экономика

Пенсионный налог может стать обязательным

Концепция ИПК предполагает, что из зарплат граждан будет изыматься дополнительный «пенсионный налог» (предположительно, в размере 6% от зарплаты), который пойдет на формирование дополнительной части пенсии.
Обновлено вчера в 11:54
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Суд не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой

Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско постановил оставить в силе решения, вынесенные ранее и препятствующие выделению средств из бюджета Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Создатель Ford Mustang Ли Якокка умер

Обновлено 02 июля в 22:58
Общество

В России захотели наказывать за продажу гаджетов без российского ПО

В конце июня Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон, по которому производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию гаджеты с предустановленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Прозрачное бикини за 40 тысяч рублей возмутило пользователей соцсетей

Обновлено вчера в 17:18
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