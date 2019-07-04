Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщинаРИА Новости 17:59
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время праздничного салюта ко Дню независимости республики.
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Общество
Åbo Underrättelser (Финляндия): по рельсам через всю Сибирь (Åbo Underrättelser)
Отпраздновав Мидсоммар (праздник середины лета — прим. перев.) во Владивостоке, городе с поразительно европейской атмосферой и архитектурой, часть нашей группы отправляется домой через южнокорейский Сеул.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Транспорт
Открыто движение по новому участку дороги М11 от Клина до Твери
Открыто движение на отрезке дороги с 97-го по 149-й километр - от Клина до Твери. Об этом сообщает государственная компания "Автодор".
Обновлено в 07:06
Происшествия
Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Наука
В Египте найдены десятки странных мумий
Археологи нашли мумии возрастом 2000 лет на территории некрополя в Саккаре. Уникальную находку обнаружили рядом с древней пирамидой Джосера.
Обновлено в 01:33
Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Гаджеты
IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года
Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Политика
Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить
Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.
Обновлено в 08:12
Здоровье
Минздрав советует туристам с детьми выбирать ночные перелеты
Семьям, собирающимся в отпуск с маленькими детьми, советуют выбирать рейсы, назначенные на ночное время.
Обновлено в 16:47
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт правительства Иркутской области.
Обновлено в 14:42
Футбол
#sexyrurik Гисласон: бешеная популярность после ЧМ по футболу стала проклятием и благом одновременно (Sport 1, Германия) (Sport 1)
В чисто футбольном плане Гисласон не слишком выделяется среди товарищей по команде.
Обновлено в 18:55
Футбол
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»
Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.
Обновлено в 17:08
Экономика
«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с германской Linde
"Северсталь" выкупает у "Силовых машин" долю в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.
Обновлено в 08:26
Общество
В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней
Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Здоровье
Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит
Девушка пережила 50 переливаний крови, однако впоследствии было принято решение о пересадке костного мозга как о единственной надежде на благополучный исход.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес
Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге
Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Энергетика
Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива
Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59