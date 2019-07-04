Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщинаРИА Новости 17:59

Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время праздничного салюта ко Дню независимости республики.
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По факту гибели женщины во время салюта в Минске началась проверка

ТАСС19:13

Во время салюта в Минске от осколка снаряда погибла женщина

Вести.Ru18:39

Праздничный салют в Белоруссии выбил окна и ранил людей

Lenta.ru17:21

В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека

РИА Новости18:56

Женщина погибла в результате ЧП с фейерверками в Минске

Life.ru18:33

Салют разрушил дома на Дне независимости Белоруссии

Газета.Ru17:24

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

РБК18:11
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Общество

Åbo Underrättelser (Финляндия): по рельсам через всю Сибирь (Åbo Underrättelser)

Отпраздновав Мидсоммар (праздник середины лета — прим. перев.) во Владивостоке, городе с поразительно европейской атмосферой и архитектурой, часть нашей группы отправляется домой через южнокорейский Сеул.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Транспорт

Открыто движение по новому участку дороги М11 от Клина до Твери

Открыто движение на отрезке дороги с 97-го по 149-й километр - от Клина до Твери. Об этом сообщает государственная компания "Автодор".
Обновлено в 07:06
Происшествия

Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании

Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Общество

У Маслякова могут отобрать КВН через суд

Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Политика

В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Наука

В Египте найдены десятки странных мумий

Археологи нашли мумии возрастом 2000 лет на территории некрополя в Саккаре. Уникальную находку обнаружили рядом с древней пирамидой Джосера.
Обновлено в 01:33
Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицы

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Обновлено в 15:52
Гаджеты

IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года

Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море

Обновлено в 18:18
Политика

Единороссам перед выборами рекомендовали не врать и не лебезить

Образ "нового единоросса" Стратегической целью партии названа задача формирования нового образа кандидата и депутата "Единой России" в контексте предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки

В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.
Обновлено в 08:12
Здоровье

Минздрав советует туристам с детьми выбирать ночные перелеты

Семьям, собирающимся в отпуск с маленькими детьми, советуют выбирать рейсы, назначенные на ночное время.
Обновлено в 16:47
Общество

На аукционе в Цюрихе картину продали по цене в 1000 раз выше изначальной

Обновлено в 14:44
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт правительства Иркутской области.
Обновлено в 14:42
Футбол

#sexyrurik Гисласон: бешеная популярность после ЧМ по футболу стала проклятием и благом одновременно (Sport 1, Германия) (Sport 1)

В чисто футбольном плане Гисласон не слишком выделяется среди товарищей по команде.
Обновлено в 18:55
Футбол

Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»

Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.
Обновлено в 17:08
Экономика

«Северсталь» выкупит у «Силовых машин» долю в СП с германской Linde

"Северсталь" выкупает у "Силовых машин" долю в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.
Обновлено в 08:26
Общество

В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней

Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Здоровье

Британские врачи приняли смертельную болезнь пациентки за тонзиллит

Девушка пережила 50 переливаний крови, однако впоследствии было принято решение о пересадке костного мозга как о единственной надежде на благополучный исход.
Обновлено в 16:36
Шоу-бизнес

Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге

Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.
Обновлено вчера в 03:52
Общество

Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян

Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке

Обновлено 01 июля в 00:23
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды

В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства России разработало проект, в котором предложило передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Энергетика

Силуанов рассказал о компенсации удорожания авиатоплива

Правительство предлагает вводить отрицательные акцизы на авиакеросин, если его цена будет влиять на авиабилеты, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством.
Обновлено в 09:59
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