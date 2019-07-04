Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщинаРИА Новости 17:59
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства. Ранее белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о ЧП во время праздничного салюта ко Дню независимости республики.
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«В результате пострадали четыре человека, в том числе женщина, получившая травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении на сайте ведомства.RT на русском20:27
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