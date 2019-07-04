Происшествия
Женщина погибла во время салюта в МинскеРегион online вчера в 23:33
В Белоруссии сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства гибели жительницы Минска. Как стало известно, женщина скончалась во время салюта. Местная жительница 64 лет смотрела красочные залпы на берегу реки Свислочь.
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с чего всё началось
Издание TUT.by со ссылкой на очевидцев сообщило, что при запуске салюта два залпа взорвались на земле, и металлический осколок снаряда попал женщине из числа зрителей в область шеи.Полит.рувчера в 23:29
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Очевидец рассказал, как в Минске пожилую женщину смертельно ранило осколком салюта
Znak.comвчера в 22:32
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана
По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.
Обновлено в 06:36
Политика
Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено в 06:00
Здоровье
Более 60 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва»
"За месяц более 60 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в парках и павильонах посещаемость замечательная, несмотря на дождливые и холодные дни", - сказала Кузенкова.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Индии покойник ожил на похоронах
Обновлено в 10:29
Космос
Европейский спутник заснял четыре частичных солнечных затмения
"Пока наблюдатели в Чили и Аргентине наслаждались ошеломляющими видами полного солнечного затмения во вторник, наш спутник Proba-2 имел дело с четырьмя частичными затмениями в космосе", - говорится в сообщении ЕКА в twitter.
Обновлено в 08:37
Экономика
Многодетным семьям помогут платить за ипотеку по указу Путина
Владимир Путин поставил подпись на законе о возмещении ипотечных кредитов для многодетных семей, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации 3 июля.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
В Амстердаме могут запретить витрины с проститутками
Витрины с проститутками в квартале красных фонарей в Амстердаме могут запретить.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Футбол
«Ростов» пожаловался в РФС на президента «Чайки»
«Ростов» сообщил, что направил официальное обращение к президенту РФС Александру Дюкову.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика
Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом
В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
Обновлено в 11:36
Авто
Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini
Обновлено в 05:00
Финансы
Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель
Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.
Обновлено в 07:46
Политика
Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.
Обновлено в 11:07
Энергетика
Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»
Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео
Обновлено в 10:39
Политика
Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве
Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.
Обновлено в 07:46