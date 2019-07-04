с чего всё началось

В Белоруссии сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства гибели жительницы Минска. Как стало известно, женщина скончалась во время салюта. Местная жительница 64 лет смотрела красочные залпы на берегу реки Свислочь.

Женщина погибла во время салюта в Минске

Происшествия Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.

Происшествия Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.

Политика Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.

Общество В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

Шоу-бизнес Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.

Здоровье Более 60 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» "За месяц более 60 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в парках и павильонах посещаемость замечательная, несмотря на дождливые и холодные дни", - сказала Кузенкова.

Космос Европейский спутник заснял четыре частичных солнечных затмения "Пока наблюдатели в Чили и Аргентине наслаждались ошеломляющими видами полного солнечного затмения во вторник, наш спутник Proba-2 имел дело с четырьмя частичными затмениями в космосе", - говорится в сообщении ЕКА в twitter.

Экономика Многодетным семьям помогут платить за ипотеку по указу Путина Владимир Путин поставил подпись на законе о возмещении ипотечных кредитов для многодетных семей, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации 3 июля.

Общество В Амстердаме могут запретить витрины с проститутками Витрины с проститутками в квартале красных фонарей в Амстердаме могут запретить.

Происшествия Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.

Шоу-бизнес Лолита рассталась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Происшествия ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.

Происшествия Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.

Политика Путин встретился с Папой Римским Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.

Политика Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.

Финансы Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.

Политика Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.

Энергетика Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома» Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.

Политика Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.