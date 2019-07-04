Происшествия

Женщина погибла во время салюта в МинскеРегион online вчера в 23:33

В Белоруссии сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства гибели жительницы Минска. Как стало известно, женщина скончалась во время салюта. Местная жительница 64 лет смотрела красочные залпы на берегу реки Свислочь.
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с чего всё началось
Издание TUT.by
 со ссылкой на очевидцев сообщило, что при запуске салюта два залпа взорвались на земле, и металлический осколок снаряда попал женщине из числа зрителей в область шеи.
Полит.рувчера в 23:29

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После смертельного салюта в Минске завели дело

Газета.Ru03:29

Во время праздничного салюта в Минске погибла женщина

РБКвчера в 18:11

Минобороны Белоруссии уточнило число пострадавших при салюте в Минске

RT на русскомвчера в 20:27

В Минске во время салюта погибла женщина

ТАССвчера в 19:13

Женщина погибла во время праздничного салюта в Минске

Известиявчера в 20:05

В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека

РИА Новостивчера в 18:56

Очевидец рассказал, как в Минске пожилую женщину смертельно ранило осколком салюта

Znak.comвчера в 22:32
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон

Министерство обороны о гибели женщины во время салюта: Выражаем соболезнования родным погибшей и окажем необходимую помощь

КП - Беларусь01:19
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа

Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана

По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.
Обновлено в 06:36
Политика

Арестован «ценный свидетель» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе

В свою очередь «Украинские новости» пишут, что Владимир Цемах может быть «ценным свидетелем» по делу о крушении пассажирского лайнера.
Обновлено в 11:13
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой

На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Наука

33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство

Обновлено в 06:00
Здоровье

Более 60 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва»

"За месяц более 60 тыс. москвичей прошли диспансеризацию в парках и павильонах посещаемость замечательная, несмотря на дождливые и холодные дни", - сказала Кузенкова.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Индии покойник ожил на похоронах

Обновлено в 10:29
Космос

Европейский спутник заснял четыре частичных солнечных затмения

"Пока наблюдатели в Чили и Аргентине наслаждались ошеломляющими видами полного солнечного затмения во вторник, наш спутник Proba-2 имел дело с четырьмя частичными затмениями в космосе", - говорится в сообщении ЕКА в twitter.
Обновлено в 08:37
Экономика

Многодетным семьям помогут платить за ипотеку по указу Путина

Владимир Путин поставил подпись на законе о возмещении ипотечных кредитов для многодетных семей, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации 3 июля.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

В Амстердаме могут запретить витрины с проститутками

Витрины с проститутками в квартале красных фонарей в Амстердаме могут запретить.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей

В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Лолита рассталась с пятым мужем

Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку

Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники

В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Футбол

«Ростов» пожаловался в РФС на президента «Чайки»

«Ростов» сообщил, что направил официальное обращение к президенту РФС Александру Дюкову.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым

Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Футбол

Украинский футболист оскорбил россиян перед матчем с «Краснодаром-2»

Обновлено в 11:16
Политика

Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

В ходе стихийных митингов 20-21 июня грузинские активисты пытались прорваться в здание местного парламента и требовали отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахария.
Обновлено в 11:36
Авто

Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено в 05:00
Финансы

Сбербанк получил от «Мечела» новую финансовую модель

Сбербанк получил от горно-металлургической компании «Мечел» обновленную финансовую модель. На данный момент компания проводит ее анализ.
Обновлено в 07:46
Политика

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним конфликтом

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал ситуацию в Донбассе внутренним гражданским конфликтом, к которому Россия не имеет отношения.
Обновлено в 11:07
Энергетика

Суд в Швеции отклонил жалобу Литвы на решение в пользу «Газпрома»

Суд в Швеции оставил в силе решение Стокгольмского арбитража по спору между Литвой и "Газпромом" об условиях закупки российского газа.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Перехват военного самолета США у Крыма попал на видео

Обновлено в 10:39
Политика

Кудрин увидел отставание России от США в вопросе духовных ценностей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал отставание России от США и Евросоюза в вопросах духовных и традиционных ценностей.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Москалькова обратилась в прокуратуру по поводу дела сестер Хачатурян

Обновлено в 11:29
Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Как следует из материалов уголовного дела, оглашенных в суде, к настоящему времени дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) в отношении Черкалина, которым ранее занималось Главное военное следственное управление СКР передано в центральный аппарат ведомства, где было соединено с делом о мошенничестве.
Обновлено в 07:46
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