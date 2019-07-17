с чего всё началось

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Как сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, оно должно начаться с ноля часов 21 июля.

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

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