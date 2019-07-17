Политика

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в ДонбассеВести.Ru 14:03

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Как сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, оно должно начаться с ноля часов 21 июля.
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с чего всё началось
В районе станицы Луганской завершено разведение сторон и военной техники и участники группы договорились об одновременном демонтаже укреплений в этом районе с обеих сторон, написала
 в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
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Стороны конфликта в Донбассе договорились о бессрочном прекращении огня

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Контактная группа согласовала бессрочное перемирие в Донбассе

РИА Новости14:22
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