Политика
В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в ДонбассеВести.Ru 14:03
В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе. Как сообщил спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик, оно должно начаться с ноля часов 21 июля.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
В районе станицы Луганской завершено разведение сторон и военной техники и участники группы договорились об одновременном демонтаже укреплений в этом районе с обеих сторон, написала в фейсбуке пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.Интерфакс14:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:35, Вашингтон
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
Обновлено в 15:38
Хоккей
«Авангард» провел первое собрание команды
Обновлено в 07:05
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Общество
Омск попал в топ-15 городов по загрязнению ядовитым газом
Обновлено в 09:38
Экономика
Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны
Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено в 17:24
Политика
В МИД Турции заявили о несправедливости решения США по F-35
МИД Турции назвал решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35 односторонним и незаконным шагом, который нанесет непоправимый ущерб стратегическим отношениям двух стран.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
«Новая газета»: следствие покупало улики по делу о рейсе MH17
Обломки ракеты "Бук", ставшие основной уликой в деле о крушении самолёта Boeing в Донбассе, международные следователи получили от неизвестных посредников из ДНР.
Обновлено в 05:01
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено в 16:46
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Обновлено в 15:44
Футбол
Невероятная пушка из MLS после розыгрыша углового. Видео
"Нью-Ингленд Революшн" дома разгромил "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата MLS – 4:0. Счет в конце первого тайма отличным ударом после розыгрыша углового открыл аргентинский нападающий Густаво Боу.
Обновлено в 21:21
Политика
В ДНР подтвердили существование тайной тюрьмы СБУ в Мариуполе
Как удалось выяснить журналистам РИА Новости, тюрьма, прозванная «библиотекой», находилась на территории Мариуполя и принадлежала запрещенному в РФ нацбатальону «Азов» при негласном покровительстве Службы безопасности Украины, что подтвердили как ее сотрудники, так и бывшие узники.
Обновлено в 11:00
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался 16 июля в возрасте 79 лет.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено в 12:55
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Политика
Зеленский назвал условие восстановления диалога с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возвращение на родину арестованных в России украинских моряков может стать шагом для возобновления нормального диалога.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Наркобарон «Коротышка» получил пожизненный срок
Обновлено в 19:49
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено в 16:20
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Авто
Продажи АвтоВАЗа в Европе упали на 28%
По итогам июня продажи АвтоВАЗа в странах Евросоюза снизились на 28% и составили 404 машины.
Обновлено в 10:06
Футбол
Отец Неймара встретится с «Ювентусом»
Неймар да Силва Сантос-старший, отец и агент нападающего "ПСЖ" Неймара, проведет встречу со спортивным директором "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает Rai Sport.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко купила платье за 890 рублей
Недавно замечания в негативной ключе коснулись и зеленого платья, в котором модель появилась на свадьбе Марии Беловой и рэпера T-Killah.
Обновлено в 12:58
Политика
Зеленский объяснил появление на публике в плавках
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое публичное поведение, вызвавшее осуждение, желанием быть ближе к людям.
Обновлено в 18:18
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Политика
На Украине расследуют 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Ранее адвокаты бывшего украинского президента заявили, что он не сможет явиться на допрос до выборов в Раду Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел в отношении бывшего президента Петра Порошенко и людей из его команды, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 05:05
Авто
Renault инвестирует в китайского производителя электромобилей
Французская компания Renault инвестирует 145 млн долл. в подразделение китайской Jiangling Motors Corporation Group (JMCG) — JMEV, которое специализируется на производстве электромобилей.
Обновлено в 07:26