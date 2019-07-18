с чего всё началось

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени. Об этом на брифинге в Минске объявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик и подтвердил представитель России в группе Борис Грызлов.

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

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