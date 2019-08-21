Политика
В Минске проходит заседание контактной группы по ДонбассуАргументы и Факты 08:42
17 июля контактная группа на заседании в Минске согласовала бессрочное перемирие в Донбассе, вступившее в силу 21 июля Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе проходит в Минске, сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook.
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Заседание контактной группы по Донбассу завершилось в Минске
Независимое телевидение Севастополя10:59
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Космос
Рогозин: «Рокосмосу» не хватает денег на создание солнечного паруса
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Обновлено вчера в 08:47
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Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
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