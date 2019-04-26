Политика
В Минске начались переговоры по качеству российской нефти в «Дружбе»Ридус 06:13
В Минске начались экстренные переговоры по поводу ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает «Интерфакс».
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Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации. По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь.
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В Белоруссии начались экстренные переговоры по ситуации с нефтью из России
Московский Комсомолец05:37
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
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Обновлено в 09:00
Авто
Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий
Обновлено в 12:10
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Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
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Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Футбол
Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова
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Шоу-бизнес
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Авто
Новый кроссовер Honda BR-V представили официально
В стенах автосалона в Джакарте японская Honda представила свой обновлённый недорогой кроссовер BR-V.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
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Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия К слову, первое фото дочери Полина Гагарина опубликовала только через восемь месяцев после ее рождения.
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Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
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На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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