В Минске начались переговоры по качеству российской нефти в «Дружбе»Ридус 06:13

Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации. По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь.

В Минске начались экстренные переговоры по поводу ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает «Интерфакс».

В Минске начались переговоры по качеству российской нефти в «Дружбе»

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Армия и оружие США отказали в визе российскому эксперту по химоружию Российский эксперт по химическому оружию, консультант генсека ООН Дмитрий Поклонский не попал на заседание Совбеза в Нью-Йорке из-за того, что США не дали ему визу.

Политика США ввели санкции против главы МИД Венесуэлы Министерство финансов США приняло решение о введении ограничительных мер против главы МИД Венесуэлы Хорхе Арреасы, говорится в опубликованном в пятницу сообщении ведомства.

Происшествия В Колорадо столкнулись около 30 автомобилей В аварии есть погибшие, их точное число не известно, говорится на официальной странице полиции американского штата в Facebook.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика Путин стал почетным доктором университета Цинхуа Торжественная церемония по присвоению звания почетного доктора университета Цинхуа российскому президенту Владимиру Путину прошла в пекинском отеле «Дружба» в пятницу 26 апреля.

Общество Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.

Финансы ЦБ в третий раз не стал менять ключевую ставку Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу оставил ключевую ставку на уровне 7,75%, но допустил ее снижение уже на следующем заседании – в июне.

Политика В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".

Авто Новый кроссовер Honda BR-V представили официально В стенах автосалона в Джакарте японская Honda представила свой обновлённый недорогой кроссовер BR-V.

Происшествия В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.

Общество Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.

Общество Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

Происшествия Площадь пожара на складе завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м В Красноярске площадь пожара на складе холодильников на территории завода «Красмаш» превысила 20 тыс. кв. м. Огонь распространился на всё помещение предприятия.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Происшествия Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках Глава отдела Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин арестован по подозрению в получении особо крупных взяток, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

Политика Климкин призвал к секторальным санкциям против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Энергетика Чистая нефть начнет поступать на Мозырский НПЗ в начале мая Сорокин добавил, что участники переговоров по урегулированию ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу "Дружба" не обсуждали вопросы ущерба и компенсации за поставку некачественного сырья.

Экономика Киев выплатит вкладчикам Приватбанка $4,8 млрд при его денационализации В апреле 2019 года суд признал национализацию незаконной. После этого НБУ и Нацбанк Украины объявили о намерении обжаловать решение.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Шоу-бизнес Алена Апина в откровенном образе выступила на открытии клуба Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.

Политика Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.

Спорт Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.