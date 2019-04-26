Политика
В Минске начались переговоры по качеству российской нефти в «Дружбе»Ридус 06:13
В Минске начались экстренные переговоры по поводу ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает «Интерфакс».
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Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации. По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь.
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В Белоруссии начались экстренные переговоры по ситуации с нефтью из России
Московский Комсомолец05:37
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