Политика

В Минске начались переговоры по качеству российской нефти в «Дружбе»Ридус 06:13

В Минске начались экстренные переговоры по поводу ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает «Интерфакс».
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Андрей Рыбаков
Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации. По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь.
— Андрей РыбаковТАСС 05:53

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