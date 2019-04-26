Политика
В Минске начались переговоры по качеству российской нефти в «Дружбе»Ридус 06:13
В Минске начались экстренные переговоры по поводу ситуации с транзитом нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщает «Интерфакс».
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Потери несет и государственный бюджет Республики Беларусь, и нефтетранспортные организации. По состоянию на сегодня транзитный поток нефтепровода остановлен во всех направлениях, и значительный объем некачественной нефти находится на территории Республики Беларусь.
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В Белоруссии начались экстренные переговоры по ситуации с нефтью из России
Московский Комсомолец05:37
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«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
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Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
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В Intel назвали причины ухода с рынка мобильных 5G-модемов
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Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
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У православных христиан наступает Страстная пятница
Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
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Шойгу рассказал о реконструкции более 100 военных аэродромов в России
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Суд рассмотрит иск о запрете выезда из страны для Порошенко
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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
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Конкурент SpaceX? В Португалии открыли космическое агентство
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Общество
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В Архангельске на одного из организаторов протестов против свалки в Шиесе Елену Калинину составили административный протокол о распространении фейковых новостей.
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Полина Гагарина показала редкое фото дочери в честь ее 2-летия
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Калининградские ветераны не поедут на парад Победы в Москве из-за отмены приглашения
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