Политика
В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»РИА Новости 05:48
Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
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В Белоруссии начались экстренные переговоры по ситуации с нефтью из России
Московский Комсомолец05:37
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Общество
Глава Минприроды призвал выпустить приморских косаток до июля
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости выпустить в естественную среду обитания 10 косаток, содержащихся в бухте Средней, до июля 2019 года.
Обновлено в 08:02
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Боевика из Дагестана экстрадировали из Марокко в Россию
Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях Саламов вел пропагандистскую работу среди жителей Дагестана, являясь сторонником террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 05:52
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Политика
Адыгея и Турция решили устроить совместные фестивали культуры
Заместитель губернатора Стамбула Исмаил Гюльтекин 26 апреля во время переговоров с главой Адыгеи рассказал, что крупнейший город Турции уже принимал участие в фестивале в Москве, прошедшем в рамках года культуры и туризма, и предложил использовать подобный формат для культурного обмена между Майкопом и Стамбулом.
Обновлено в 06:19
Музыка
Серпухов станет частью XVIII Московского пасхального фестиваля
Серпухов с 27 апреля станет частью XVIII Московского пасхального фестиваля, который продлится до 12 мая.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Финансы
Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 27 апреля (на выходные и понедельник, 29 апреля), повышен на 2,5 копейки до 64,7053 рубля.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
Политика
Команда Зеленского объяснила необходимость роспуска Верховной Рады
Представитель штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске парламента.
Обновлено в 07:38
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске
Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Политика
В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Космос
Новые данные: Вселенная расширяется необъяснимо быстро
Астрофизики из Университета Джонса Хопкинса проанализировали свет 70 звезд в соседней галактике Большое Магелланово Облако с помощью нового метода, который позволяет получать быстрые изображения.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Фрегаты для ВМС Индии в Калининграде построят до 2023 года
В Калининградской области судостроительный завод "Янтарь" (входит в ОСК) до 2023 года построит два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии.
Обновлено в 08:46
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Бритни Спирс выписалась из психиатрической клиники
Обновлено в 06:50
Происшествия
Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей
Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика
В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 07:05
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Культура
Reebok проведет спортивный фестиваль в Москве
25 и 26 мая в Москве в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет спортивный фестиваль Reebok.
Обновлено в 07:05