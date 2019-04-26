В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»РИА Новости 05:48

Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.

В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»

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