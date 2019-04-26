Политика

В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»РИА Новости 05:48

Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
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Кто испортил «Дружбу»

РБК08:39

В Минске начались экстренные переговоры по проблеме «грязной» нефти

Взгляд.ру07:19

В Минске началась встреча операторов «Дружбы» для решения ситуации с качеством нефти из РФ

ТАСС05:27

В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»

РИА Новости05:48

В Белоруссии начались экстренные переговоры по ситуации с нефтью из России

Московский Комсомолец05:37

Экстренные переговоры по ситуации с российской нефтью проходят в Минске

Аргументы и Факты07:04

Операторы «Дружбы» соберутся в Минске для решения проблемы с качеством нефти

НТВ03:46
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Общество

Глава Минприроды призвал выпустить приморских косаток до июля

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости выпустить в естественную среду обитания 10 косаток, содержащихся в бухте Средней, до июля 2019 года.
Обновлено в 08:02
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

Боевика из Дагестана экстрадировали из Марокко в Россию

Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях Саламов вел пропагандистскую работу среди жителей Дагестана, являясь сторонником террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 05:52
Общество

Названа самая красивая сотрудница Росгвардии

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Политика

Адыгея и Турция решили устроить совместные фестивали культуры

Заместитель губернатора Стамбула Исмаил Гюльтекин 26 апреля во время переговоров с главой Адыгеи рассказал, что крупнейший город Турции уже принимал участие в фестивале в Москве, прошедшем в рамках года культуры и туризма, и предложил использовать подобный формат для культурного обмена между Майкопом и Стамбулом.
Обновлено в 06:19
Музыка

Серпухов станет частью XVIII Московского пасхального фестиваля

Серпухов с 27 апреля станет частью XVIII Московского пасхального фестиваля, который продлится до 12 мая.
Обновлено вчера в 02:09
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи

Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Происшествия

На берегу реки в Калининском районе нашли тело семилетней девочки

Обновлено в 02:49
Финансы

Банк России определился с курсами доллара и евро на выходные

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 27 апреля (на выходные и понедельник, 29 апреля), повышен на 2,5 копейки до 64,7053 рубля.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Обновлено в 06:47
Политика

Команда Зеленского объяснила необходимость роспуска Верховной Рады

Представитель штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске парламента.
Обновлено в 07:38
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Происшествия

В США трехлетняя девочка спасла своего брата после смерти родителей

Обновлено в 07:10
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

В Раде язвительно отреагировали на отдых Зеленского в Турции

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в фейсбуке отреагировала на отъезд Зеленского в Турцию.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Обновлено в 04:42
Общество

В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула

Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Политика

В Совфеде оценили призыв Трампа отказаться от ядерного оружия

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США, России и Китаю надо избавиться от ядерных вооружений.
Обновлено в 02:37
Космос

Новые данные: Вселенная расширяется необъяснимо быстро

Астрофизики из Университета Джонса Хопкинса проанализировали свет 70 звезд в соседней галактике Большое Магелланово Облако с помощью нового метода, который позволяет получать быстрые изображения.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Фрегаты для ВМС Индии в Калининграде построят до 2023 года

В Калининградской области судостроительный завод "Янтарь" (входит в ОСК) до 2023 года построит два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии.
Обновлено в 08:46
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Бритни Спирс выписалась из психиатрической клиники

Обновлено в 06:50
Политика

WP: США выплатят КНДР $2 млн за лечение впавшего в кому студента

Обновлено в 02:08
Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей

Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Политика

В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 07:05
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Культура

Reebok проведет спортивный фестиваль в Москве

25 и 26 мая в Москве в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет спортивный фестиваль Reebok.
Обновлено в 07:05
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