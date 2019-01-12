Происшествия

В Минске из метро выгнали «пророссийского активиста»
Известия
12:32

Издание отмечает, что по видео сложно определить суть конфликта. Национальность и имя «пророссийского активиста» также неизвестны.
Известия12:32

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«Пророссийского активиста» выгнали из минского метро

РЕН ТВ12:40

В Минске из метро выгнали «пророссийского активиста»

Известия12:32

Изгнание «пророссийского казака» из вагона метро в Минске сняли на видео

Инфорос11:34

В минском метро пассажир выгнал из вагона мужчину в казачьей шапке-кубанке

Эхо Москвы10:31

В метро Минска напали на «пророссийского активиста»

Московский Комсомолец10:07

Изгнание «пророссийского казака» из вагона метро в Минске сняли на видео

Lenta.ru09:27

«Пророссийского активиста» прогнали из метро Минска

Взгляд.ру10:38
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Происшествия

Машину начальника антиэкстремистского центра обстреляли в Ингушетии

Обновлено в 12:41
Политика

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено в 10:26
Спорт

WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Политика

Украина предложила поэтапно отменять право вето в Совбезе ООН

Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН).
Обновлено в 07:34
Космос

Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом

Обновлено в 03:53
Общество

HeadHunter составил рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами

Вакансия акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в январе, составленный сайтом по поиску работы HeadHunter.
Обновлено в 11:09
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Происшествия

При взрыве в Париже погибли четыре человека

В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека, из них двое — пожарные, сообщает AP со ссылкой на МВД.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска

Обновлено в 07:08
Политика

Трамп пригласил представителей Демпартии на переговоры по «шатдауну»

Как ранее передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава Белого дома Дональд Трамп из-за отсутствия в бюджете статьи расходов на строительство стены на границе с Мексикой отказался подписать проект бюджета США на 2019 финансовый год.
Обновлено в 10:55
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Происшествия

Появилось видео с места взрыва в Париже

В парижской пекарне прогремел мощный взрыв. Видеозапись с места происшествия была опубликована в субботу, 12 января, на YouTube.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против манифестантов в Париже

Обновлено в 09:15
Спорт

Александр Поварницын выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU

В польском местечке Душники-Здруй завершилась программа первого дня четвертого этапа биатлонного Кубка IBU.
Обновлено в 08:25
Происшествия

Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья

Обновлено в 03:52
Здоровье

Названы семь основных симптомов рака

Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено в 03:27
Спорт

Виталий Норицын: «У Старых есть сложности по ходовым качествам»

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о выборе состава на эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Обновлено в 08:57
Единоборства

Макгрегор рассказал, о чем говорил Нурмагомедову во время боя

Напомним, 7 октября 2018 года российский боец Хабиб Нурмагомдов одержал победу над Конором Макгрегором удушающим приемом в четвертом раунде, тем самым защитив звание абсолютного чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье

Два человека погибли, один пострадал, попав под электричку в Люберцах.
Обновлено в 11:03
Хоккей

Сборная Запада победила команду Востока в матче на Кубок вызова МХЛ

Сборная Запада со счетом 2:0 одержала победу над командой Востока в матче на Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).
Обновлено в 11:52
Спорт

Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования

Обновлено в 10:41
Политика

Россия уступила США и Китаю в рейтинге умнейших стран мира

Портал Vouchercloud разместил Россию на шестом месте в рейтинге умнейших стран мира, этот результат ниже, чем у Соединенных Штатов и Китая.
Обновлено в 12:58
Происшествия

СК начал проверку после ДТП с тремя погибшими в Ленобласти

Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Украинский полковник признал недееспособность ВСУ

Обновлено в 12:00
Политика

Константинополь назначил главу ставропигии в Киеве

Синод Константинопольской церкви назначил главой восстановленной ставропигии экуменического патриарха в Киеве архимандрита Константинопольского престола Михаила Анищенко, сообщили в Константинопольском патриархате.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Газовые баллоны взорвались на крыше девятиэтажки в Крыму

Взрыв двух газовых баллонов произошел на крыше жилого девятиэтажного дома в городе Щелкино в Крыму, пострадавших нет.
Обновлено в 05:36
Происшествия

При взрыве в Париже пострадал украинец

Как выяснилось, при взрыве пострадал и гражданин Украины.
Обновлено в 12:48
Общество

В селе Амурской области убрали детскую горку из нечистот

В селе Чигири Благовещенского района Амурской области убрали горку из обледеневших нечистот, по которой катались дети.
Обновлено в 03:40
Общество

В России появились в продаже упаковки яиц по девять штук

Обновлено вчера в 03:40
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