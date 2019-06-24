Экономика
В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напиткиРоссийская газета 03:48
"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:34, Вашингтон
Политика
Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии
Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейских в Грозном
В пресс-службе МВД по региону установили, что нападавшим был житель Чеченской республики 1997 года рождения.
Обновлено вчера в 19:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Тарзан отбирает у нее еду
Клянусь! - призналась Королева.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:05
Игры
Россияне получат отдельный сервер World of Warcraft Classic
Обновлено в 02:04
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Гаджеты
Realme интригует снимком с 64-мегапиксельной квадрокамеры нового смартфона
Глава по маркетингу realme опубликовал в Weibo снимок, сделанный неким новым смартфоном компании.
Обновлено в 03:16
Авто
Немецкие журналисты протестировали Lada Vesta SW Cross
Топовая версия Vesta SW Cross в Германии стоит 17 990 евро (1,28 млн рублей по актуальному курсу).
Обновлено в 02:24
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Наука
Ученый рассказал, как комары выбирают себе «жертву» для укуса
Обновлено в 05:07
Политика
МИД Японии не подтвердил информацию о визите Зеленского на саммит G20
МИД Японии не подтвердил утверждения Украины о том, что украинский президент Владимир Зеленский посетит Осаку во время проведения саммита "большой двадцатки", сообщили РИА Новости в японском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине
Обновлено в 04:06
Авто
Audi представила купе-кроссовер SQ8 с дизельным мотором
Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено 22 июня в 08:52
Происшествия
Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом
В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.
Обновлено в 05:22
Здоровье
На Урале придумали полезное мороженое с водорослями
Обновлено в 02:47
Политика
ЦИК Украины отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации
ЦИК Украины отказал в регистрации кандидатам в депутаты Верховной рады от партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Рух новых сил".
Обновлено в 04:46
Экономика
Baring Vostok обжаловал решение о передаче контроля над «Восточным»
Структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка «Восточный» в пользу холдинга «Финвижн» Артема Аветисяна, свидетельствует картотека арбитражных дел.
Обновлено в 03:04
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Здоровье
Наркологи назвали основные проблемы, мешающие им работать эффективно
Кадровый голод и недобросовестность врачей назвали наркологи основными проблемами отрасли, рассказал главный нарколог УрФО Антон Поддубный.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Обновлено вчера в 05:06