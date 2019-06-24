В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напиткиРоссийская газета 03:48

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

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