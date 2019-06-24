В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напиткиРоссийская газета 03:48

"Минсельхоз поддерживает инициативу правительства России о введении минимальной розничной цены на винные напитки и готов детально проработать ее с заинтересованными ведомствами, общественными организациями и представителями отрасли", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства.

В Минсельхозе поддержали введение минимальных цен на винные напитки

Футбол Аргентина избежала провала на Кубке Америки Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.

Общество Названы самые наркозависимые регионы России В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.

Общество В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах В своем Facebook Никонов, который возглавляет комитет нижней палаты по образованию, прокомментировал статью в газете «Известия», согласно которой число бюджетных мест в высших учебных заведениях через пять лет сократится на 17%.

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Общество Более 700 человек обратились в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии В Роспотребнадзоре заявили, что более 700 человек обратились в ведомство в связи с ситуацией в Грузии.

Футбол Аленичев отказывается претендовать на пост президента «Спартака» Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента московского клуба в 2023 году.

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку компании Microsoft Величайшей ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google, заявил основатель компании Билл Гейтс на мероприятии одного из главных инвесторов Microsoft — венчурного фонда Village Global.

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Экономика Российский бизнес остается в Грузии Как отмена авиасообщения повлияет на предпринимателей Аналитики подсчитывают убытки, который понесет российский бизнес в Грузии после запрета авиасообщения между двумя странами.

Кино Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу» Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.

Происшествия В Красноярском крае 12 детей отравились в оздоровительном лагере В Красноярском крае следствие проводит проверку по факту отравления детей в оздоровительном лагере.

Экономика ФАС предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные вагоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.

Общество Калининградской области обещают длительное похолодание В Калининградской области к середине недели средняя температура упадет до 19-20 градусов.

Наука В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Политика Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".

Происшествия В Керченском проливе сел на мель российский теплоход Теплоход «Сиберин-1» с грузом угля сел на мель при выходе из порта Кавказ в Керченском проливе, сообщил РБК пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.