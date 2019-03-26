Политика
В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21RT на русском 02:09
Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.
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с чего всё началось
Американские производители композитных материалов потеряли $200 млн, отказавшись от поставок России для МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы нашли способ решения этой проблемы.Интерфаксвчера в 23:51
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Политика
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
Обновлено в 02:19
Авто
Toyota и Lamborghini сплотились против регистрации Aurus в Европе
Компании Toyota, Lamborghini и Michelin прохладно встретили новости о планах России выпустить люксовый автомобиль Aurus в Европе.
Обновлено в 02:11
Происшествия
Племянник Аллы Пугачевой попал под машину
Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Торговый центр загорелся в Баку
Торговый центр «Диглас» загорелся в Низаминском районе Баку утром во вторник, 26 марта.
Обновлено в 02:02
Политика
Пентагон выделил Трампу миллиард долларов на строительство стены
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Россияне стали чаще покупать лекарства производства РФ
Россияне стали чаще покупать лекарственные препараты российского производства, это стало результатом политики государства, которая направлена на импортозамещение, уверена директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Сегодня ночью в Астрахани на пожаре погибли два человека
В Астрахани проводится процессуальная проверка по факту гибели двух человек на пожаре.
Обновлено в 01:08
Политика
В Росгидромете рассказали, как выводят спутники на орбиту
Росгидромет имеет два класса геофизических ракет, которые позволяют выводить метеорологические микроспутники массой от 5 до 15 килограммов на околоземные орбиты высотой от 120 до 300 километров, заявил в интервью РИА Новости руководитель ведомства Максим Яковенко.
Обновлено в 01:46
Политика
Трамп признал Голанские высоты частью Израиля
Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено вчера в 02:42
Политика
Телеканал «1+1» назвал иск Порошенко давлением на СМИ
Телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского заявил о давлении из-за заявленного судебного иска президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит призывам как [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено вчера в 12:30
Наука
Курящие отцы вредят детям больше курящих матерей
Обновлено вчера в 09:49
Финансы
Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и к европейской валюте, закрывшись на отметках 64,59 и 73,09 соответственно, в частности, на фоне возобновления аппетита к риску и операциям керри-трейд.
Обновлено в 02:40
Общество
Уволившейся из-за фото в купальнике учительнице предложили работу
Напомним, 38-летнюю учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову, которая занимается зимним плаванием, стали выживать из школы после того, как она выложила в Сети фотографию, где она в коротком платье и туфлях на каблуках сидит на турнике в мороз.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Минобороны России передаст Таджикистану военные городки
Обновлено вчера в 16:00
Здоровье
Мэр Магадана сообщил об отсутствии в городе вакцины от бешенства
Мэр Магадана Юрий Гришан назвал отсутствие в городе вакцины от бешенства недопустимым, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
В Москве скончался генерал-майор ФСБ Сергей Соколов. Тело 59-летнего сотрудника спецслужбы обнаружили в его квартиры на севере столицы.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Обновлено вчера в 22:18
Финансы
С чем связана паника на мировом фондовом рынке
Паника на рынке США вызвала цепную реакцию и спровоцировала резкий спад фондовых котировок в Азии.
Обновлено вчера в 12:48
Футбол
Португалия — Сербия 1:1
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил травму в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 с Сербией, из-за чего не смог продолжить игру.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
В Казахстане захотели продолжить переименование городов
На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера
Президент США Дональд Трамп заявил, что итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» полностью оправдывают его и подтверждают отсутствие сговора с Москвой.
Обновлено 24 марта в 17:17
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о работе на спецслужбы России
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о сотрудничестве со спецслужбами России после "майдана".
Обновлено вчера в 05:35