В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21RT на русском 02:09

Американские производители композитных материалов потеряли $200 млн, отказавшись от поставок России для МС-21, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мы нашли способ решения этой проблемы.

с чего всё началось

Глава Минпромторга Денис Мантуров на выставке LIMA 2019 в Малайзии сообщил о завершении испытаний нового композитного крыла для среднемагистрального самолёта МС-21.

В Минпромторге сообщили о завершении испытаний нового крыла для МС-21

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