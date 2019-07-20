Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

В Минпромторге считают, что действующие сейчас ограничения на розничные продажи пива необходимо смягчить, пишет РБК. В ведомстве не исключают, что напиток перестанут приравнивать к алкоголю. Данная мера содержится в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем

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