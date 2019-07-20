Общество
В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголемАлтапресс вчера в 08:35
В Минпромторге считают, что действующие сейчас ограничения на розничные продажи пива необходимо смягчить, пишет РБК. В ведомстве не исключают, что напиток перестанут приравнивать к алкоголю. Данная мера содержится в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
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с чего всё началось
Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.РБКвчера в 03:00
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РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем
Ведомостивчера в 05:55
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 22:49, Вашингтон
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