Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.

с чего всё началось

В Минпромторге задумались над смягчением действующих ограничений на розничные продажи пива. В проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, который разработало ведомство, предлагается вернуть напитку самостоятельный статус, таким образом отделив его от всего остального алкоголя.

В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголем

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