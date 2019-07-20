Общество

В Минпромторге предложили не считать пиво алкоголемТК Звезда вчера в 06:31

В Минпромторге задумались над смягчением действующих ограничений на розничные продажи пива. В проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 годы, который разработало ведомство, предлагается вернуть напитку самостоятельный статус, таким образом отделив его от всего остального алкоголя.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБКвчера в 03:00

Подробнее о событии

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомостивчера в 05:55

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Известиявчера в 10:55

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новостивчера в 06:13

С водки сдуют пену

Российская газета11:27

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАССвчера в 05:18

Минпромторг предложил вывести пиво из-под торговых ограничений на алкоголь

Коммерсантъвчера в 03:48

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБКвчера в 03:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Футбол

«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ

Обновлено в 11:33
Политика

Экзитполы: партия Зеленского набрала 43,9% на выборах в Раду

Обновлено в 13:01
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
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Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Экономика

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Чтобы притормозить рост проблем из-за закредитованности населения, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 11:41
Происшествия

Суд арестовал напавшего на пассажиров метро в Петербурге

В Санкт-Петербурге суд арестовал Фетулаха Гамдулаева, который обвиняется в нападении с ножом на двух пассажиров Петербургского метрополитена.
Обновлено в 09:19
Кино

Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»

Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
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Политика

Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером

Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Политика

Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине

На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Здоровье

Признаки камней в почках озвучили врачи

Медики рассказали о том, что такой сигнал организма, как резкая боль в пояснице, может означать появление камней в почках.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский рассказал об одном из первых законопроектов новой Рады

Ранее — во время своей инаугурационной речи — Зеленский призывал депутатов ВРУ нынешнего созыва принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
Обновлено в 05:55
Футбол

«Коломна» выбила «Сатурн» из Кубка России

В матче 1/256 финала Кубка России «Коломна» обыграла раменский «Сатурн» и вышла в следующий раунд турнира.
Обновлено в 12:47
Политика

Послы США и Канады пируют на фуршете Петра Порошенко

На запахи плова и шашлыка с фуршета партии «Европейская солидарность» экс-лидера Укпаины Петра Порошенко слетелись временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и посол Канады на Украине Роман Ващук.
Обновлено в 12:20
Футбол

«Спартак» возмутился действиями ОМОНа в отношении фанатов в Ростове

Обновлено в 11:55
Единоборства

Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга

Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 02:25
Футбол

Сборная России по пляжному футболу обыграла венгров в матче отбора ЧМ

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Венгрии в матче первого группового этапа европейского отборочного турнира чемпионата мира 2019 года.
Обновлено в 10:59
Футбол

Удар Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»

Уже в компенсированное арбитром время Харри Кейн ударом в касание с центра поля принес «Тоттенхэму» победу.
Обновлено в 10:06
Транспорт

Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» в пятницу утром отменили и задержали 34 рейса, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено 19 июля в 02:58
Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании красной икры

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»

Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Общество

В Петербурге для репетиции военно-морского парада разведут мосты

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в Петербурге 28 июля.
Обновлено 18 июля в 15:39
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено 19 июля в 10:14
Кино

Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика

ЕС заявил о готовности снизить до нуля пошлины на промтовары из США

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что Евросоюз готов снизить до нуля тарифы на ряд американских промышленных товаров.
Обновлено в 11:23
Авто

Сегмент SUV занимает менее 50% авторынка Санкт-Петербурга

Обновлено в 11:14
Политика

Президент Эквадора заявил, что Ассанж занимался шпионажем в посольстве

Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.
Обновлено в 02:57
Авто

Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров

Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол

«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России

В первом туре грозненцы отпраздновали минимальную победу над «Краснодаром» (1:0)В следующем туре чемпионата России «Урал» на выезде встретится с «Динамо», а «Ахмат» также на выезде проведет матч с «Рубином».
Обновлено в 11:46
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