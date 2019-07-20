Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголемРоссийская газета 20 июля в 04:14

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания. Пиво отнесли к алкоголю с июля 2012 года. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса.
РБК20 июля в 03:00

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Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

РИА Новости20 июля в 06:13

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Известия20 июля в 10:55

Минпромторг предлагает не относить пиво к алкогольной продукции

Эхо Москвы20 июля в 08:00

С водки сдуют пену

Российская газетавчера в 11:27

РБК узнал о предложении Минпромторга разрешить ритейлерам не считать пиво алкоголем

Ведомости20 июля в 05:55

РБК: Минпромторг предложил не считать пиво алкогольной продукцией

ТАСС20 июля в 05:18

Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

РБК20 июля в 03:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
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Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
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В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
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Футбол

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Происшествия

У входа в Сингапурский пролив пираты напали на южнокорейский сухогруз

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Российских внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.
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Камбоджа сделала Китаю тайное предложение

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Представитель Пелагеи опроверг слухи о пластических операциях певицы

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