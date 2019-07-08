Стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит порядка 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.

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