Стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит порядка 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.

с чего всё началось

Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.

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