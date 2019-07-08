Авто
Названа предварительная стоимость Aurus Senat SedanИзвестия 05:55
Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей. Окончательная цена станет известна после открытия шоурума. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил представитель Минпромторга.
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с чего всё началось
Стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит порядка 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.РИА Новости04:15
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Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
В Кремле назвали неприемлемым оскорбление Путина в эфире «Рустави 2»
Москва считает неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:47
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на Совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
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Общество
Ученые выяснили основную причину нападения медведей на людей
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Происшествия
14 заключенных погибли в Таджикистане в результате отравления хлебом
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Происшествия
Банда взломщиков банкоматов из Перми задержана на Ставрополье
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов при участии Росгвардии задержали участников преступного сообщества в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре», - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Россия надеется сохранить второе место в мире по экспорту вооружений
В рейтинге экспорта вооружений Россия занимает второе место в мире. Однако эта позиция не является устойчивой.
Обновлено в 06:36
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Обновлено вчера в 22:40
Футбол
Месси может быть дисквалифицирован на два года
Обновлено в 00:21
Шоу-бизнес
Илона Броневицкая называла Эдиту Пьеху суррогатной матерью
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» презентует иностранцам «Каракуртов» и «Мангустов»
Будут проведены презентации фрегата «Гепард-3.9» и малого сторожевого корабля проекта 20382 «Тигр», скоростного патрульного катера проекта 12150 «Мангуст».
Обновлено в 06:31
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
ВС Башкирии отменил приговор из-за «дословного копирования»
Президиум Верховного суда РБ пришел к выводу, что текст приговора дословно копирует обвинительное заключение, судьей он не составлялся.
Обновлено в 04:18
Политика
Мицотакис принял присягу в качестве премьер-министра Греции
Лидер победившей на парламентских выборах правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис принял в понедельник присягу в качестве премьер-министра Греции.
Обновлено в 06:10
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS
По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Экономика
Работающим пенсионерам в августе поднимут пенсии
Российских пенсионеров, которые продолжали работать в 2018 году, ждет повышение пенсии.
Обновлено в 07:09
Политика
Басилашвили призвал грузинского журналиста извиниться перед Россией
Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что ведущему грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, допустивший нецензурное оскорбление родителей президента РФ Владимира Путина, следует извиниться за свою выходку.
Обновлено в 05:16
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Плющенко затравили за фото с двумя иномарками
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в инстаграме снимок с двумя иномарками, передает Sport24.
Обновлено в 04:32
Здоровье
Москвичей предупреждают о звонках из недобросовестных медцентров
Жители столицы стали сообщать об участившихся звонках из коммерческих медицинских центров, сотрудники которых, пользуясь популярностью программы «Здоровая Москва», приглашают горожан пройти платное обследование, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 00:51