Стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит порядка 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.

с чего всё началось

Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей. Окончательная цена станет известна после открытия шоурума. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщил представитель Минпромторга.

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