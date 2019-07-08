Авто

В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat SedanREGNUM 06:52

Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом 8 июля заявили в Министерстве промышленности и торговли России, сообщает РИА Новости. Более точная цена автомобиля станет известна после открытия шоурума в одной из башен в «Москва-Сити».
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Aurus Senat Sedan будет стоить около 18 миллионов рублей

Стоимость автомобиля Aurus Senat Sedan в розничной продаже составит порядка 18 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
РИА Новости04:15

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Названа стоимость автомобилей Aurus Senat

Автостат08:11

Aurus Senat Sedan будет стоить около 18 миллионов рублей

РИА Новости04:15

В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan

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Минпромторг раскрыл цену седана Aurus

РБК04:56

Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan

Известия05:55

Лимузин Aurus оказался дороже самого роскошного «Майбаха»

Motor07:06

В Минпромторге РФ назвали розничную цену Aurus Senat Sedan

SpeedMe03:01
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 09:16, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Энергетика

Росстат: бензин в России за июнь подорожал на 0,7%

Цены на бензин в России в июне 2019 года в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем, сообщается в материалах Росстата.
Обновлено в 09:07
Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову «песню про мужиков»

Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева подарила фронтмену группировки "Ленинград" Сергею Шнурову песню.
Обновлено в 07:42
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет

Кстати, трудно было не заметить, что 68-летняя вдова Кобзона на фото, сделанном в студии шоу певицы Жасмин «Душевный разговор», выглядит патологически молодо.
Обновлено в 01:00
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В Ярославской области завели дело из-за привязанного к столбу ребёнка

МВД России по Ярославской области возбудило уголовное дело после того, как во дворе дома в селе Юрьевском обнаружили пятилетнего мальчика из приёмной семьи, который был привязан к столбу.
Обновлено в 08:11
Музыка

Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич спели «Хочу чаю» 30 лет спустя

Обновлено в 07:29
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Министром ГО и ЧС Краснодарского края стал Сергей Пуликовский

С августа 2016 года занимал должность начальника военного комиссариата Краснодарского края.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Москве подросток получил ожоги во время игры в каскадеры

На востоке столицы подросток получил серьезные ожоги во время игры в каскадеров с друзьями, передает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:52
Политика

Путин назначил Евкурова замминистра обороны

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Гандболистка сборной России утонула в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Технологии

Билл Гейтс рассказал об особых «заклинаниях» Стива Джобса

Один из создателей Microsoft Билл Гейтс считает, что добиться популярности и успеха компании Apple во многом помогли «заклинания» одного из ее основателей Стива Джобса.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина-ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Съемочная группа из ДНР попала под обстрел ВСУ в Донбассе

Обновлено в 07:32
Экономика

Петербургскому метро запретили крупную закупку из-за нехватки чертежей

Комиссия Санкт-Петербургского Управления Федеральной антимонопольной службы в понедельник, 8 июля, признала обоснованной жалобу ООО «Моспик» на действия ГУП «Петербургский метрополитен» и предписало подземке аннулировать закупки на общую сумму более 547 млн рублей.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.
Обновлено в 04:30
Общество

В Башкирии пытались фальсифицировать результаты сдачи ЕГЭ

О попытке фальсификации на одном из пунктов сдачи ЕГЭ в Балтачевском районе Башкирии сообщил сегодня, 8 июля, врио главы Башкирии Радий Хабиров на правительственном совещании.
Обновлено в 08:49
Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Экономика

Утилизацию мусора захотели освободить от НДС

Минфину, Минприроды и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручили рассмотреть возможность освободить все услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов от НДС.
Обновлено в 08:26
Общество

МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом

В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Новосибирске из приезжего цирка сбежал крокодил

Мужчина рассказал, что крокодил сбежал из приезжего цирка, расположившегося на парковке ТРЦ.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха рассказала, что раньше дочь считала ее суррогатной матерью

Обновлено в 08:07
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Партия АК-74М последней модификации поступила в ЦВО

Крупная партия АК-74М прибыла в Центральный военный округ, о чём сообщает служба ракетно-артиллерийского вооружения ЦВО.
Обновлено в 07:41
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