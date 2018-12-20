Экономика
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что стоимость вывоза коммунальных отходов возрастет в 2019-ом не более чем на 5% в связи с «мусорной» реформой, пишет «Российская газета».
РБКвчера в 22:11
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с чего всё началось
Как будут работать с отходами с 1 января 2019 года, грозит ли россиянам мусорный коллапс и насколько вырастут тарифы за коммуналку, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.Российская газетавчера в 16:00
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Стало известно, как «потяжелеют» платежки россиян из-за тарифа на вывоз мусора
AmurMedia.ruвчера в 17:14
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
Финансы
ФРС США повысила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции центрального банка страны, повысила по итогам заседания 18–19 декабря базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 2,25–2,5%. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансового регулятора.
Обновлено вчера в 14:36
Экономика
Акции Rusal подскочили на 25% после объявления о скором снятии санкций
Сразу после открытия стоимость одной акции алюминиевого гиганта выросла до 2,84 гонконгского доллара (23,99 руб.).
Обновлено вчера в 21:04
Экономика
Реальные доходы россиян в ноябре уменьшились на 2,9%
Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре снизились на 2,9% в годовом выражении, следует из доклада Росстата.
Обновлено вчера в 10:36
Экономика
Промсвязьбанк принимает меры в случае отключения от Visa и Mastercard
Председатель правления Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков рассказал, что банк сократил до минимума обеспечительные депозиты платежных систем VISA и Mastercard.
Обновлено в 00:25
Экономика
Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро
Компания пообещала перечислить ГУП в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В "Трейд Компани" при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга "Гема", чья структура "Авто Селл" уже продавала рекламу в московской подземке.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика
Мишустин: За 11 месяцев ФНС перечислила в бюджет 19,3 трлн рублей
За январь-ноябрь Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 19,3 триллиона рублей.
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Авиакомпании попросили Путина ускорить выплату компенсаций за керосин
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая 27 российский авиакомпаний, попросила президента России Владимира Путина ускорить предоставление господдержки в связи с подорожанием топлива.
Обновлено вчера в 20:42
Энергетика
Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ
Кому предстоит перейти на газ Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Коммунальные услуги оплатили лучше ожиданий
Пока же столь значительное сокращение задолженности, отмечают эксперты, «опровергает волну» сообщений о росте неплатежей, возникшую летом еще при обсуждении индексации тарифов ЖКУ (в 2019 году утверждено двухэтапное повышение тарифов на 1,7% в январе и 2,4% в июле).
Обновлено вчера в 16:58
Экономика
НОВАТЭК подписал контракт с подрядчиком «Арктик СПГ»
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Аналитики спрогнозировали рост числа абонентов виртуальных операторов
В целом по итогам 2018 года компания прогнозирует рост числа абонентов виртуальных операторов на 18%, тогда как абонентская база всего мобильного рынка останется на уровне прошлого года.
Обновлено вчера в 06:09
Экономика
Reuters: BP продает американские активы на $3 млрд
Британская нефтегазовая корпорация BP начала продажу некоторых своих североамериканских активов на $3 млрд, об этом в среду, 19 декабря, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:35
Экономика
Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей
Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика
В России выросли зарплаты руководства и опытных сотрудников
В 2018 году в России росли зарплаты руководителей и опытных работников.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Нефть резко дешевеет после заседания ФРС
Сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики заставили участников рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть.
Обновлено в 00:39