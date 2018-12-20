Экономика

В Минприроды оценили рост тарифов на вывоз мусора
Экономика сегодня
01:14

Кобылкин добавил, что в последующие годы платежи будут регулироваться на уровне инфляции. Также он добавил, что государство берет на себя обязательства по контролю роста тарифов на вывоз мусора, а главы регионов будут отвечать за реализацию этой реформы.
Экономика сегодня01:14
Дмитрий Кобылкин
Со следующего года платеж за вывоз мусора вырастет, это неизбежно. Но рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более 5%. А уже в последующие годы он будет регулироваться на уровне инфляции.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикОбщественное телевидение России 02:57
с чего всё началось

Выбросить мусор из головы

Как будут работать с отходами с 1 января 2019 года, грозит ли россиянам мусорный коллапс и насколько вырастут тарифы за коммуналку, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Российская газетавчера в 16:00

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Тариф на вывоз мусора вырастет на 5% в 2019 году

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Российский политик. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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