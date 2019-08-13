Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи.

с чего всё началось

В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер. Об этом в среду, 14 августа, пишет «РИА Новости».

В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами

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