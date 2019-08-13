Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцамиИзвестия 07:58
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер. Об этом в среду, 14 августа, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи.Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41
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Академик жестко отреагировал на изменение правил общения с иностранными учеными
Московский Комсомолец11:12
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Театры
На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек
На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.
Обновлено вчера в 09:23
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Белореченске женщина бросила маленькую дочь в кафе
35-летняя приезжая из Адыгеи оставила ребенка в игровой комнате и написала записку с просьбой найти ей новых родителей Сотрудники одного из кафе Белореченска 12 августа 2019 года сообщили в полицию, что в игровой комнате продолжительное время находится девочка без присмотра родственников.
Обновлено вчера в 06:57
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Периметр поисков мальчика, пропавшего в омских лесах, могут расширить
В ГУ МЧС по Омской области, сотрудники которого тоже задействованы в поисках трёхлетнего мальчика Коли, пропавшего из автомобиля во время сбора ягод, не исключают, что периметр поисковой операции может быть расширен.
Обновлено в 07:23
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Напомним, выдвинутый кандидатом в депутаты по 43 одномандатному избирательному округу от партии "Яблоко" Сергей Митрохин стал единственным, чья жалоба на неправомерный отказ в регистрации была удовлетворена Мосгоризбиркомом.
Обновлено вчера в 13:03
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Футбол
«Ахмат» оштрафован за оскорбление арбитра по громкой связи
Напомним, что в матче со "Спартаком" по громкой связи прозвучало оскорбление "Судья - козёл".
Обновлено в 10:52
Экономика
Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов с августа
Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов во втором полугодии 2019 года, начиная уже с августа, заявил на конференции газеты "Коммерсантъ" вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" банка Сергей Бессонов.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Общество
ВЦИОМ назвал долю считающих себя православными россиян
Как показал опрос, большинство россиян (75%) убеждены в необходимости крещения для православных, в основном этого мнения придерживаются женщины (79%) и люди старше 60 лет (82%).
Обновлено в 10:13
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Энергетика
Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа
Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Обновлено в 10:11
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Футбол
Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Обновлено в 09:15
Театры
Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев
Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Бузова извинилась, но отказалась удалить шутку про блокадницу
Бузова принесла извинения тем согражданам, кого ее шутка могла оскорбить, отметив, что высмеивала только лишь себя саму.
Обновлено в 11:12
Технологии
Американская компания купила петербургский стартап по переработке нефти
Американская инженерно-строительная компания KBR сообщила о покупке петербургского стартапа RRT Global, который занимается развитием технологий по переработки нефти.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Культура
В Третьяковской галерее представили сразу два «Черных квадрата»
Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова отметила, что два «Черных квадрата» впервые выставляются в одном помещении.
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
По словам Меркель, "НАТО найдет общий ответ" в связи с расторжением договора, об этом ранее заявлял и генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 09:15
Политика
Путин встал на колено перед юной балериной
Одному из учеников Академии хореографии Севастополя Путин пожал руку, а перед юной балериной опустился на колено и поцеловал ее руку.
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Кроссовер Volkswagen T-Roc стал кабриолетом
Компания Volkswagen представила серийный кросс-кабриолет на базе модели T-Roc.
Обновлено в 03:45
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Авто
Rolls-Royce выпустил прощальную версию Rolls-Royce Ghost Zenith
Британская компания презентовала специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith.
Обновлено в 06:32
Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
Меркель назвала «хорошие причины» для размещения войск США в ФРГ
Как заявила Канцлер Германии Ангела Меркель, для размещения американских военных на территории Германии существует множество «хороших причин и мест».
Обновлено в 10:06