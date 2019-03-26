Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницуРИА Новости вчера в 18:24

Глава министерства образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы после фото в купальнике в поддержку зимней Универсиады.

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Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которую вынудили уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.

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