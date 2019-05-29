Армия и оружие

В Минобороны заявили о готовности Су-57 к серийному производствуПарламентская газета 07:46

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) готов запустить серийное производство новейшего истребителя пятого поколения Су-57, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сроки получения Су-35С российскими ВКС назвали в Минобороны

Газета.Ru00:21

Из Су-57 собрались сделать истребитель поколения 5++

Взгляд.ру08:16

ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

Коммерсантъ02:59

Су-57 модернизируют до поколения 5++

Lenta.ru07:40

КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57

РИА Новостивчера в 23:25

ВКС России получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

ТК Звездавчера в 23:35

ВКС России получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года

РЕН ТВвчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Происшествия

В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница

В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса.
Обновлено в 08:56
Футбол

Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост

ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Арестован экс-глава Дальневосточной оперативной таможни

Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвались два боевика ВСУ — Народная милиция ЛНР

Два боевика 54-й бригады ВСУ получили осколочные ранения в районе населённого пункта Золотое, заявил 28 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия

Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину

Подросток, напавший с топором на 12-летнюю ученицу школы в городе Вольске, не признает вину в покушении на убийство, сообщили «РИА Новости» в суде, где рассматривается ходатайство об его аресте.
Обновлено в 10:06
Общество

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Обновлено в 07:22
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 09:37
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Обновлено в 09:40
Авто

Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею

Тюнеры из GeigerCars оснастили Jeep Grand Cherokee Trackhawk уникальной гоночной ливреей цвета морского залива и дополнительными 193 лошадиными силами.
Обновлено в 05:44
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Косове потребуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Власти непризнанной республики Косово потребуют снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощёкова, получившего травму при задержании косовской полицией.
Обновлено в 09:41
Политика

Партия Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду

Партия экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил" приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля.
Обновлено в 07:07
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Теннис

Кудерметова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 06:53
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку

В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Происшествия

С утра на станции Шиес снова начались задержания экоактивистов

Обновлено в 01:53
Происшествия

СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца

«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
Обновлено в 08:46
Общество

В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ

В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:51
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Происшествия

В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Футбол

«Зенит» упразднил должность президента

«Зенит» (Санкт-Петербург) упразднил должность президента футбольного клуба.
Обновлено в 08:33
Авто

Назван рейтинг доступных автомобилей с большим клиренсом

Специалисты составили перечень недорогих моделей автомобилей, оснащенных высоким дорожным просветом.
Обновлено в 10:22
Политика

Бутину перевели в тюрьму во Флориде

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина переведена в тюрьму города Таллахасси, штат Флорида, сообщил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
Обновлено в 08:46
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу

Обновлено вчера в 08:09
Кино

Сыктывкарский художник нарисовал новых персонажей «Игры престолов» в стиле советских мультфильмов

Обновлено в 10:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное