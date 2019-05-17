В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в ИдлибеРИА Новости 02:23

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

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