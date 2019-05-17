Армия и оружие
В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации в ИдлибеРИА Новости 02:23
Боевики "Джебхат ан-Нусры"* готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить Воздушно-космические силы в химических атаках против мирных жителей, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Петербурге руководителя Росимущества поместили под домашний арест
Суд поместил под домашний арест по подозрению в мошенничестве с древесиной на сумму свыше 45 миллионов рублей начальника отдела реализации арестованного и конфискованного имущества МТУ Росимущества в Петербурге и Ленобласти Михаила Ставпенка, об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города на Неве.
Обновлено в 06:42
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Финансы
Центробанк рассказал, что будет с курсом доллара на выходных
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 18 мая.
Обновлено в 05:33
Экономика
Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей ЖКХ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ в регионах страны.
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Политика
Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Гибель Александра Захарченко Глава ДНР погиб 31 августа 2018 года после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.
Обновлено в 05:43
Политика
FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов
Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения-2019". Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".
Обновлено вчера в 17:27
Кино
Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон
Обновлено в 03:19
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри после окончания сезона
«Ювентус» на своем официальном сайте объявил, что главный тренер Массимилиано Аллегри покинет клуб после окончания этого сезона.
Обновлено в 07:11
Музыка
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 08:54
Происшествия
У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»
Неизвестные развернули у резиденции патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Чистом переулке в Москве баннер с надписью «Извинись за Екб».
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В США истребитель F-16 врезался в склад
В американском штате Калифорния истребитель F-16 потерпел крушение во время учебного полёта.
Обновлено в 04:53
Наука
В Японии тестируют поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
Поезд ALFA-X / ©KyodoNews, Youtube Новый «поезд-пуля», скорость которого, согласно расчетам, может достичь 400 км/ч, получил название ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation).
Обновлено 15 мая в 06:29
Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика
ЕС утвердил механизм введения санкций за кибератаки
«17 мая 2019 года совет установил механизм, который позволяет ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры для сдерживания и реагирования на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов, включая кибератаки на третьи государства или международные организации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.
Обновлено в 06:33
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам
«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Стартовали продажи игрового ноутбука Predator Triton 900
Рекомендуемая розничная стоимость ноутбука Predator Triton 900 составляет 369,990 рублей.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара
Обновлено в 04:53
Театры
Жена Михаила Боярского стала худруком театра им. Ленсовета
Лариса Луппиан пока знакомится с труппой Актриса Лариса Луппиан, жена Михаила Боярского, получила предложение стать худруком театра Ленсовета.
Обновлено в 03:57
Кино
Элтон Джон прибыл в Канны на премьеру фильма «Рокетмен»
16 мая на 72-ом Канском фестивале состоялась премьера трейлера нового фильма Декстера Флетчера «Рокетмен», картина повествует о жизни и пути к славе Элтона Джона.
Обновлено в 00:10
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено в 04:56