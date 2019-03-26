В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в СирииРИА Новости вчера в 14:59

Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.

с чего всё началось

Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена. Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

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