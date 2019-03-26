Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в СирииРИА Новости вчера в 14:59
Позднее в рамках совместной операции ВКС и сил специальных операций причастная к нападению группа из более чем 30 боевиков была уничтожена. Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
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с чего всё началось
Трое российских военных погибли в Сирии в конце февраля после нападения террористов, сообщили в Минобороны.РИА Новостивчера в 14:59
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